PHOTO MARY ALTAFFER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé après l’ouverture vendredi, après un record pour le S&P 500 la veille, le secteur de la tech étant plombé par Intel et Snap.

Agence France-Presse

À 10 h 30, l’indice Dow Jones avançait de 0,39 %, le NASDAQ se repliait de 0,22 % et le S&P 500 grappillait 0,15 % après son sommet jeudi.

La veille, l’indice Dow Jones avait conclu proche de l’équilibre à 35 603,08 points (-0,02 %), le NASDAQ, à forte concentration technologique, avait gagné 0,62 % à 15 215,70 points et le S&P 500 avait progressé de 0,30 % pour atteindre un nouveau record à 4549,78 points.

La chute du titre du géant des semi-conducteurs Intel (-10,61 % à 50,05 dollars) pesait sur le secteur technologique. Le groupe a déçu les investisseurs jeudi en publiant des ventes en dessous des attentes, alors que la pénurie de composants électroniques continue d’affecter le fabricant de puces.

Si son bénéfice net a grimpé de 60 % en un an, à 6,8 milliards de dollars, et son chiffre d’affaires a progressé de 5 %, à 19,2 milliards, son activité principale, celle des processeurs pour ordinateurs, a vu ses revenus diminuer de 2 % en un an, à 9,7 milliards de dollars.

Snap, maison mère du réseau social Snapchat, plombait également le NASDAQ (-22,45 % à 58,24 dollars) entraînant les poids lourds Facebook (-4,81 % à 325,36 dollars) et Twitter (-2,45 % à 63,77 dollars).

« Le réseau social a affiché des revenus décevants pour son troisième trimestre et prévoit moins bien pour le trimestre suivant », ont résumé les analystes de Schwab.

Snap cite des handicaps face à des changements dans les paramètres de confidentialité du système d’exploitation de l’iPhone d’Apple qui affecte ses annonceurs et les recettes publicitaires.

À ce rythme, les trois principaux indices étaient toutefois en route pour afficher leur troisième semaine de gains, engrangeant tous plus de 1 %.

Globalement la saison des résultats d’entreprises reste très positive, 84 % des entreprises ayant jusqu’ici présenté leurs comptes affichant des chiffres meilleurs que prévu. Les compagnies continuent néanmoins « de mettre en avant les goulets d’étranglement de la chaîne de livraison, les tensions inflationnistes et les pénuries de main-d’œuvre », soulignent les analystes de Schwab.

Le spécialiste des bureaux partagés WeWork, introduit en Bourse la veille avec succès, grimpait encore (+16,81 % à 13,79 dollars), la valorisation de la compagnie gonflant à 11 milliards de dollars.

Alors que l’ancien président Donald Trump a annoncé vouloir lancer son propre réseau social, la société en Bourse (une « Spac ») sur le NASDAQ devant porter ce projet a été suspendue de cotation vendredi matin après une envolée du titre de plus de 200 %.

Sur le marché obligataire, les taux sur les bons du Trésor à dix ans se repliaient à 1,65 %.



