(Toronto) La Bourse de Toronto a dégagé vendredi un léger gain pour atteindre un nouveau sommet record, les pertes du secteur des technologies de l’information ayant été contrebalancées par les gains du secteur de l’énergie.

La Presse Canadienne

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a grimpé de 3,76 points pour terminer la journée avec 21 216,15 points.

Certains secteurs ont enregistré des variations plus importantes, a observé Greg Taylor, chef des investissements chez Purpose Investments.

« [Le marché] semblait relativement stable aujourd’hui, mais sous la surface, plusieurs secteurs ont enregistré beaucoup de transactions », a affirmé M. Taylor.

Le secteur de l’énergie a terminé avec le meilleur gain de la séance, avançant de 1,32 %, notamment grâce à une hausse du cours du pétrole brut. Ce dernier a progressé de plus de 11 % depuis le début du mois, et de plus de 70 % par rapport au début de l’année.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a avancé de 1,26 $ US à 83,76 $ US le baril, tandis que celui du gaz naturel a pris 10 cents US à 5,56 $ US le million de BTU.

M. Taylor a estimé que les entreprises énergétiques devraient générer beaucoup de flux de trésorerie disponibles avec de tels prix.

« Je crois que cela a capté l’attention des investisseurs, qui semblent avoir vraiment oublié les titres énergétiques ces quelques dernières années », a-t-il affirmé. « C’est un secteur qui performe très bien, mais plusieurs investisseurs n’y ont pas beaucoup investi. Et les gens commencent à y revenir. »

Le secteur des technologies de l’information a pour sa part retraité de 1,83 %.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a avancé de 73,94 points à 35 677,02 points, tandis que l’indice élargi S&P 500 a perdu 4,88 points à 4544,90 points. L’indice composé du NASDAQ s’est pour sa part défait de 125,50 points à 15 090,20 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 80,93 cents US, en baisse par rapport à celui de 80,97 cents US de la veille.