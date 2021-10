L’Europe a clôturé en territoire positif : Paris a pris 0,54 %, Milan 0,94 %, Londres 0,08 % et Francfort 0,05 %.

(Paris) Les marchés des actions étaient tirés vers le haut mercredi par les bons résultats d’entreprises, tandis que le bitcoin atteignait un sommet historique.

Agence France-Presse

L’Europe a clôturé en territoire positif : Paris a pris 0,54 %, Milan 0,94 %, Londres 0,08 % et Francfort 0,05 %.

Wall Street évoluait également en petite hausse, consolidant ses gains des séances précédentes. Vers 12 h 40, le Dow Jones prenait 0,58 %, le S&P 500 0,41 % et le NASDAQ était stable à +0,04 %.

Jusqu’ici, les résultats trimestriels des grosses entreprises se sont révélés supérieurs aux attentes et portent les marchés.

« Ce qui rassure les marchés, c’est que les tensions inflationnistes, les pénuries et tout ce contexte défavorable ne pèsent pas pour l’instant sur les marges des entreprises », explique Daniel Larrouturou, gérant actions de Dôm Finance.

Le contexte reste en effet compliqué en raison des importantes hausses de prix qui pénalisent les consommateurs et inquiètent les chefs d’entreprises. Nombre de sociétés ont expliqué à l’occasion de leurs publications trimestrielles que l’inflation commençait à affecter leurs activités.

« Les voix s’additionnent dans les milieux de la politique monétaire pour affirmer que l’inflation ne sera pas temporaire, mais qu’elle deviendra un compagnon permanent au cours des prochains mois », affirme Jochen Stanzl, analyste à CMC Markets.

Au Royaume-Uni, l’inflation est restée très élevée en septembre, à 3,1 % sur un an, bien qu’elle ait légèrement ralenti par rapport à août.

Au Canada, elle a atteint son plus haut niveau en 18 ans, à 4,4 % en septembre sur un an, en raison d’une hausse des coûts du transport, de l’hébergement et de la nourriture.

Les taux d’intérêt des dettes souveraines se détendaient en Europe et étaient stables aux États-Unis mercredi.

Jusqu’à la fin de la semaine, la question en Asie sera de savoir si le promoteur immobilier chinois endetté Evergrande pourra éviter le défaut de paiement.

Ce dernier a annoncé la reprise jeudi de sa cotation en Bourse, mais a averti qu’il pourrait « ne pas pouvoir honorer ses obligations financières ».

D’autant que le groupe a annoncé l’échec de la vente de 50,1 % du capital de l’une de ses filiales au promoteur chinois Hopson. L’affaire aurait rapporté l’équivalent de 2,2 milliards d’euros.

Le bitcoin bat son record

Le cours du bitcoin a atteint un nouveau plus haut, à près de 67 000 dollars, porté par le lancement d’un produit financier à Wall Street lié à la cryptomonnaie, étape historique pour sa démocratisation.

Vers 12 h 40, le bitcoin s’échangeait 66 490 dollars, en hausse de 3,69 % par rapport à la clôture de la veille et de plus de 450 % sur un an.

Netflix ne convainc pas

Le service de vidéo en ligne Netflix a enregistré des résultats supérieurs aux attentes, et un gain net de 4,4 millions abonnés au troisième trimestre, mieux qu’attendu. L’action perdait cependant 1,75 % à 627,82 dollars.

Le marché relevait la prudence de la prévision de bénéfice net par action qu’a donnée le groupe pour le quatrième trimestre, assez nettement inférieure aux attentes (80 cents contre 1,12 dollar).

Le pétrole dynamique

Les réserves commerciales de pétrole brut aux États-Unis ont légèrement diminué pour la première fois en cinq semaines, alors que les analystes s’attendaient à ce qu’elles augmentent encore, et les stocks d’essence ont nettement reculé, ce qui faisait rebondir les cours du pétrole.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre montait de 0,42 % par rapport à la clôture de la veille, à 85,45 dollars à Londres.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour le mois de novembre, dont c’est le dernier jour de cotation, progressait de 0,81 % à 83,63 dollars.

L’euro avançait de 0,21 % face au billet vert à 1,1655 dollar vers 10 h 05.