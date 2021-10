(Toronto) De solides performances des secteurs des technologies de l’information et de la finance ont permis à l’indice de référence de la Bourse de Toronto de clôturer au-dessus de la barre des 21 000 points pour la première fois de son histoire, pendant que les grands indices américains grimpaient eux aussi.

La Presse Canadienne

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a gagné 101,62 points pour terminer la journée avec 21 086,99 points.

Le huard s’approche des 81 cents US

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 80,93 cents US, en hausse par rapport à celui de 80,78 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a progressé de 75 cents US à 82,44 $ US le baril, tandis que celui du gaz naturel s’est apprécié de 10 cents US pour terminer près de 5,09 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or a pris 4,80 $ US à 1770,50 $ US l’once, tandis que celui du cuivre a reculé de 2 cents US à 4,70 $ US la livre.