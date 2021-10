(New York) La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, sans vigueur avant une première vague de résultats d’entreprises mercredi et avec la perspective d’une normalisation monétaire de plus en plus présente.

Agence France-Presse

Le Dow Jones a perdu 0,34 % à 34 378,08 points, l’indice NASDAQ, à forte coloration technologique, 0,14 % à 14 465,92 points et l’indice élargi S&P 500, 0,24 % à 4350,61 points.