Marchés

Enthousiasmée par la pilule anti-COVID-19, la Bourse de New York termine en hausse

(New York) La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, enthousiasmée par l’annonce de l’arrivée possible d’une pilule anti-COVID-19, qui l’a emporté sur les craintes d’inflation et la crise au Congrès américain.