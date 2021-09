(New York et Toronto) La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé vendredi, à l’issue d’une séance marquée par de faibles volumes et une grande instabilité, pour clôturer une semaine agitée par la crise Evergrande et la réunion de la Fed.

Agence France-Presse

La Presse Canadienne

Le Dow Jones a terminé en légère hausse de 0,09 % à 34 797,60 points, l’indice NASDAQ à forte composante technologique a perdu 0,03 % à 15 047,69 points et l’indice élargi S&P 500 a gagné 0,15 % à 4455,57 points.

La Bourse de Toronto a enregistré un troisième recul hebdomadaire en autant de semaines, en rendant une partie de ses récents gains en raison des inquiétudes entourant le marché immobilier chinois et l’interdiction du pays sur les cryptomonnaies.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a perdu vendredi 59,27 points pour terminer la journée avec 20 402,66 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 78,86 cents US, en baisse par rapport à celui de 79,03 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a avancé de 68 cents US à 73,98 $ US le baril, tandis que celui du gaz naturel a grimpé de 15,7 cents US à 5,20 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or a pris 1,90 $ US à 1751,70 $ US l’once, pendant que celui du cuivre a grimpé de 5,45 cents US à 4,29 $ US la livre.