(New York, Toronto) La Bourse de New York a fini en forte hausse jeudi, rassurée par l’évolution de la crise Evergrande en Chine et satisfaite du message de la Banque centrale américaine (Fed).

Agence France-Presse, La Presse Canadienne

Le Dow Jones a clôturé en hausse de 1,48 %, à 34 764,82 points, l’indice NASDAQ à forte représentation technologique, a lui gagné 1,04 % à 15 052,24 points, et l’indice élargi S&P 500, 1,21 % à 4448,98 points, selon des résultats provisoires.

Toronto finit aussi sur une bonne note

L’indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto a gagné 60,44 points pour terminer la séance avec 20 461,93 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 79,03 cents US, en hausse par rapport à celui de 78,39 cents US de la veille.

Le prix de l’or a plongé de 29,00 $ US à 1749,80 $ US l’once, tandis que celui du cuivre s’est déprécié de 2,1 cents US à 4,23 $ US la livre.