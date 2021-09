PHOTO RICHARD DREW, ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York a terminé jeudi en ordre dispersé après une journée nettement dans le rouge, tiraillée entre la crainte du variant Delta et des indicateurs américains meilleurs.

Agence France-Presse

Selon des résultats provisoires à la clôture, l’indice Dow Jones a perdu 0,18 % à 34 751,12 points. Le NASDAQ, à forte coloration technologique, a progressé de 0,13 % à 15 181,92 points. L’indice élargi S&P 500 a lâché 0,15 % à 4473,86 points.