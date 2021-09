Marchés

Variant Delta

Les Bourses nord-américaines en baisse

(New York) Les marchés boursiers nord-américains ont clôturé la séance de jeudi en baisse pour au moins une troisième séance consécutive, victimes de l’inquiétude entourant le variant Delta du coronavirus et de la possible réduction des mesures de relance monétaires au Canada et aux États-Unis.