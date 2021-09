MTY et Bombardier de retour dans le S&P/TSX

À peine un peu plus d’un an après avoir été éjectés du principal indice de la Bourse de Toronto, MTY et Bombardier effectuent un retour au sein du S&P/TSX.

Richard Dufour La Presse

Ils seront officiellement réintégrés le 20 septembre, a fait savoir S&P Dow Jones Indices en fin de journée vendredi.

Bombardier et MTY avaient été expulsés en juin l’année dernière. Bombardier avait alors également été supprimé de l’indice S&P/TSX 60.

La réinsertion de Bombardier et de MTY dans le S&P/TSX pouvait être anticipée étant donné le redressement boursier observé au cours des derniers mois.

Après avoir amorcé l’année à 48 cents, l’action du fabricant montréalais de jets d’affaires a monté jusqu’à 1,95 $ cette semaine, son plus haut niveau depuis le mois de janvier l’année dernière. Au cours actuel, la capitalisation boursière de Bombardier approche le cap des cinq milliards à Toronto.

Au moment d’être éjecté de l’indice S&P/TSX le 22 juin 2020, l’action de Bombardier valait 47 cents. Mais le titre avait par la suite glissé jusqu’à 27 cents en novembre dernier avant d’entreprendre son ascension.

L’action de Bombardier a gagné 1 % vendredi pour clôturer à 1,93 $ à Toronto.

Critères précis

S&P Dow Jones Indices tient compte de critères précis, notamment du cours de l’action et de la capitalisation boursière, avant d’annoncer un rééquilibrage.

Pour faire partie du principal indice de la Bourse de Toronto, un titre doit notamment avoir une capitalisation boursière de plus de 0,04 % de la capitalisation totale du TSX et se négocier à une valeur supérieure à 1 $ l’action.

De son côté, l’action de MTY a gagné 1 % vendredi pour clôturer à 69,13 $ à Toronto. À ce niveau, le titre donne une capitalisation boursière de 1,7 milliard au franchiseur montréalais. La valeur de l’action avait cependant glissé jusqu’à 14 $ en mars l’an passé, ce qui avait temporairement ramené la capitalisation boursière à environ 350 millions.

Être évincé d’un indice peut avoir un impact sur la valeur d’un titre puisque ça peut provoquer des transactions de vente de la part d’investisseurs qui ajustent leurs positions. D’importantes sommes investies sur les marchés le sont par l’entremise de fonds indiciels qui reproduisent des indices en détenant les titres qui les composent.

Faire partie de grands indices boursiers revêt de l’importance, ne serait-ce que pour le prestige qui y est associé, ainsi que la visibilité et la reconnaissance.

La porte-parole de Bombardier, Jessica McDonald, avait toutefois affirmé à La Presse l’été dernier que les fonds indiciels représentaient un faible pourcentage des détenteurs d’actions de catégorie B de Bombardier.

Le rééquilibrage trimestriel annoncé vendredi par S&P Dow Jones Indices touche aussi d’autres grandes entreprises canadiennes. Telus International, Birchcliff Energy, Docebo, Well Health Technologies, Converge Technologies Solutions et K92 Mining sont aussi ajoutés à l’indice S&P/TSX, tandis que Trillium Therapeutics est éjecté.