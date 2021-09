(New York) La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, grappillant quelques points avant la publication attendue du rapport mensuel sur l’emploi américain, vendredi.

Agence France-Presse

L’indice NASDAQ a terminé sur un nouveau record, le 34e depuis le début de l’année, à 15 331,17 points, grâce à un gain de 0,14 %. Record également pour l’indice élargi S&P 500, qui a pris 0,28 % à 4536,95 points, tandis que le Dow Jones est monté de 0,37 % à 35 443,82 points, selon des chiffres provisoires.

Les gains du secteur de l’énergie ont propulsé l’indice de référence de la Bourse de Toronto à un nouveau sommet.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a gagné 105,54 points pour terminer la séance au sommet de clôture record de 20 795,12 points. Il a avancé jusqu’à 20 818,42 points en cours de séance.

Le groupe de l’énergie du parquet torontois a gagné 3,3 %, soutenu par le cours du pétrole brut, qui s’est maintenu autour des 70 $ US le baril, et celui du gaz naturel.

Le prix du baril de pétrole a grimpé de 1,40 $ US à 69,99 $ US à la Bourse des matières premières de New York, tandis que celui du gaz naturel a avancé de 2,6 cents US à 4,64 $ US le million de BTU.

Le cours du brut a grimpé après que l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés ont accepté d’augmenter modestement leur production dans les mois à venir, comme prévu.

Le titre de Parex Resources a enregistré la plus forte hausse du secteur, soit 8,2 %, tandis que les actions de MEG Energy et de Cenovus Energy ont grimpé toutes deux d’environ 5,9 %.

« Les actions énergétiques canadiennes ont été volatiles tout au long d’août, mais il y a eu un joli rebond aujourd’hui, et je crois qu’il s’agit d’un secteur qui pourrait se préparer à une bonne séquence dans la deuxième moitié de l’année », a estimé Greg Taylor, chef des investissements chez Purpose Investments.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 79,54 cents US, en hausse par rapport à celui de 79,32 cents US de la veille.

Dix des onze secteurs du TSX ont avancé jeudi, à l’exception de celui des technologies de l’information, qui n’a que légèrement reculé.

Le secteur de l’industrie a poursuivi sa montée record, les actions du Chemin de fer Canadien Pacifique et de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada ayant avancé de nouveau en réaction à la décision réglementaire annoncée plus tôt cette semaine par le Surface Transportation Board des États-Unis. Ce dernier a rejeté la proposition de fiducie de vote du Canadien National, mettant en péril son projet d’acquisition du transporteur américain Kansas City Southern.

Les volumes de transactions étaient plus faible, à quelques jours du long week-end de la fête du Travail, et le rapport de vendredi sur le marché du travail américain pourrait avoir convaincu certains investisseurs d’attendre avant de placer de larges sommes d’argent, a souligné M. Taylor lors d’une entrevue.

« Je pense que c’est vraiment ce qui va donner le ton pour la majeure partie du mois de septembre, plus que tout, car il s’agit d’un chiffre super important. Si le nombre de travailleurs surprend à la hausse, cela pourrait signifier que la Fed n’a aucune excuse pour ne pas commencer à diminuer et à supprimer les mesures de relance », a-t-il affirmé.

Les économistes s’attendent à ce que les employeurs américains aient créé 750 000 emplois le mois dernier, ce qui ferait baisser le taux de chômage à 5,2 %.

Pendant ce temps, les marchés boursiers américains ont profité du fait que les nouvelles demandes hebdomadaires de prestations d’assurance-emploi ont reculé à leur plus bas niveau depuis mars 2020, soit au début de la pandémie de COVID-19, à 340 000 demandes.

À Toronto, le secteur des matériaux a légèrement augmenté, malgré un recul du cours de l’or.

Le prix du lingot a cédé 4,50 $ US à 1811,50 $ US l’once à la Bourse des matières premières de New York, pendant que celui du cuivre a pris 2,6 cents US à 4,30 $ US la livre.

En attente

« On est en position d’attente avant le rapport sur l’emploi demain », a commenté Art Hogan, responsable de la stratégie chez National Securities, soulignant que le volume d’échanges aura été assez faible.

C’est surtout le secteur énergétique et l’industrie en général qui ont fait progresser les indices jeudi, a relevé l’analyste.

Après avoir connu un début de semaine difficile, marqué par la baisse des cours du brut et l’incertitude quant aux conséquences de l’ouragan Ida, ExxonMobil (+2,44 % à 55,08 dollars), Chevron (+2,09 % à 97,71 dollars) et ConocoPhillips (+3,57 % à 56,60 dollars) ont tous rebondi sur cette séance.

Côté industrie, Caterpillar (+1,84 %), les tracteurs Deere (+2,19 %) ou General Electric (+2,51 %) ont également pris des couleurs.

Le marché est tourné vers la publication du rapport mensuel sur l’emploi par le ministère américain du Travail, vendredi avant Bourse (8 h 30).

Pour autant, Art Hogan ne s’attend qu’à une réaction modérée du marché. « La barre a été placée assez bas », fait-il valoir. Les analystes s’attendent à 725 000 créations d’emplois en août, selon un consensus établi par l’agence Bloomberg, ce qui serait déjà inférieur de plus de 200 000 au chiffre de juillet (943 000).

« Il faudrait un vrai raté, de 300 ou 400 000, pour avoir une réaction négative », dit-il.

À l’inverse, un chiffre supérieur aux attentes n’aurait sans doute qu’un impact limité, selon lui, car la Banque centrale américaine (Fed) a déjà indiqué qu’elle pourrait ralentir ses achats d’actifs d’ici la fin de l’année, repoussant à plus tard un relèvement des taux directeurs.

Au rayon microéconomie, le spécialiste du transport spatial Virgin Galactic a souffert jeudi (-2,99 % à 25,99 dollars) après l’annonce de l’agence américaine de l’aviation (FAA) que son vaisseau ne pourrait pas revoler dans l’immédiat.

Le régulateur attend les conclusions d’une enquête sur un incident survenu lors d’un vol en juillet avec, à son bord, le milliardaire et fondateur de l’entreprise Richard Branson.

Apple a terminé dans le vert (+0,75 % à 153,65 dollars), pas affecté par l’annonce mercredi de nouvelles concessions à certains créateurs d’applications mobiles, qui pourront désormais échapper à la commission facturée habituellement par le groupe à la pomme.

Spotify (+6,57 % à 254,03 dollars) et Netflix (+1,11 % à 588,55 dollars), qui échappaient déjà à cette commission en n’offrant pas la possibilité de prendre un abonnement via l’application, pourront ajouter désormais un lien vers leurs sites internet pour s’abonner.

Le distributeur d’aliments et produits pour animaux Chewy s’est nettement replié (-9,29 % à 79,31 dollars), plombé par des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, que beaucoup mettaient sur le compte de la fin du boom lié à la pandémie.

Le fabricant américain d’équipements médicaux Baxter International a gagné 4,84 % à 81,06 dollars après l’annonce, avant Bourse, de l’acquisition de son concurrent Hillrom pour 10,5 milliards de dollars.

Sur le marché obligataire, le taux des emprunts d’État américains à 10 ans se repliait, à 1,28 %, contre 1,30 % la veille.