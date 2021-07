(Toronto) Le principal indice boursier canadien a atteint de nouveaux sommets pour amorcer la semaine alors que le secteur de l’énergie a été poussé à la hausse par les prix du pétrole brut dépassant les 76 $ US le baril pour la première fois depuis l’automne 2018.

La Presse Canadienne

L’indice composé S&P/TSX a gagné 55,35 points pour clôturer à 20 281,46.

Les marchés boursiers américains étaient fermés à l’occasion du jour férié du 4 juillet.

Le dollar canadien s’échangeait à 81,02 cents US comparativement à 80,95 cents US vendredi.

Le cours du pétrole brut a augmenté de 1,20 $ US à 76,36 $ US le baril et celui du gaz naturel a augmenté de 7,5 cents à 3,78 $ US le million de BTU.

Le cours de l’or était en hausse de 8,70 $ US à 1792,00 $ US l’once et celui du cuivre était en hausse de 6,2 cents à près de 4,34 $ US la livre.