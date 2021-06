Marchés

Le pétrole clôture au plus haut depuis octobre 2018

(New York) Les prix du pétrole ont fini lundi à leur plus haut depuis octobre 2018, soutenus par la demande et l’élection du conservateur Ebrahim Raïssi en Iran, susceptible de compliquer les négociations sur le nucléaire iranien et de retarder le retour de millions de barils sur le marché.