Marchés

Le pétrole coté à New York se rapproche de 70 dollars le baril

(New York) Le prix du pétrole coté à New York a terminé vendredi à son plus haut niveau depuis le milieu d’octobre 2018, frôlant les 70 dollars le baril, porté par la politique d’offre contenue de l’OPEP+ et une demande qui repart notamment aux États-Unis.