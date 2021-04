Marchés

Le cuivre près des 10 000 $ US la tonne, une première en 10 ans

(Londres) Le prix du cuivre, au plus haut depuis dix ans, flirtait mardi avec le seuil des 10 000 dollars la tonne, porté par un dollar plus faible et le déséquilibre entre une forte demande, notamment chinoise, et les craintes qui pèsent sur l’offre.