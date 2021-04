Vers 7 h, après une ouverture dans le vert, les principales Bourses européennes restaient bien orientées, de Paris (+0,15 %) à Londres (+0,51 %) en passant par Francfort (+0,28 %) et Milan (+0,10 %).

(Paris) Les marchés européens conservaient leur optimisme jeudi à la mi-journée, avant une ouverture qui s’annonçait positive à Wall Street, préférant se concentrer sur les perspectives de reprise aux États-Unis plutôt que sur les nouvelles restrictions annoncées en Europe.

Agence France-Presse

Les contrats à terme à Wall Street pointaient également vers une ouverture positive, au lendemain d’un fort rebond du NASDAQ, mais d’un recul du Dow Jones. Ce dernier s’annonçait stable (+0,01 %), le S&P 500 prenait 0,27 % et le NASDAQ montait de 0,92 %.

Les marchés boursiers occidentaux seront fermés vendredi et lundi en raison du week-end de Pâques.

Plus tôt en Asie, l’indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a gagné 0,72 % tandis que les places de Hong Kong (+1,97 %) et Shanghai (+0,71 %) ont aussi terminé en hausse.

« La thématique de la réouverture de l’économie américaine continue de dominer les marchés », relève Sebastien Galy, stratégiste macro pour Nordea Investment.

Le président américain Joe Biden a proposé mercredi d’investir, au cours des huit prochaines années, quelque 2000 milliards de dollars dans les transports, l’industrie ou encore les réseaux internet, pour améliorer la compétitivité du pays.

Un ambitieux programme d’infrastructures qu’il entend financer grâce aux impôts des entreprises.

« Dans le même temps, la France a renforcé ses mesures sanitaires, à la suite de l’Italie », poursuit M. Galy.

Le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi l’extension à tout le territoire métropolitain des mesures de lutte contre la COVID-19, ainsi que la fermeture pour trois semaines des crèches, écoles maternelles et primaires, et pour quatre semaines des collèges et lycées.

L’Italie a de son côté prolongé ses restrictions jusqu’au 30 avril, dont la fermeture de restaurants, commerces et musées.

Sur le marché obligataire, le taux américain à dix ans refluait légèrement, à 1,72 % contre 1,74 % la veille, entraînant dans son sillage une petite détente des taux européens.

En matière de statistiques, l’activité et l’emploi manufacturiers français ont connu en mars leur plus forte croissance depuis plus de 20 ans, même si les pénuries de matières premières soulèvent des craintes sur les chaînes d’approvisionnement, selon le cabinet IHS Markit.

L’indice ISM d’activité manufacturière pour mars est attendu dans l’après-midi aux États-Unis.

Atos en délicatesse

En queue du CAC 40, le géant informatique français plongeait de 14,79 % à 56,69 euros. Il a annoncé jeudi dans un communiqué un audit sur des filiales américaines représentant 11 % de son chiffre d’affaires, après des « erreurs comptables » dans leurs comptes de l’exercice 2020.

Deliveroo continue à faire grise mine

Le titre de la plateforme de livraison alimentaire poursuivait sa baisse (-2,24 % à 281,00 pence) à Londres au lendemain d’une première journée cauchemardesque en Bourse.

Son concurrent allemand Delivery Hero montait en revanche de 2,62 % à 113,40 euros à Francfort, en tête du Dax, après le renforcement à son capital du fonds d’investissement Prosus.

Next confiant pour 2021-2022

À Londres, l’enseigne d’habillement Next grimpait de 2,44 % à 8058,00 pence. Le groupe a annoncé un bénéfice divisé par deux en 2020-2021 en raison des fermetures de magasins face à la pandémie, mais le bond de ses ventes en ligne, en particulier ces dernières semaines, lui permet d’être plus confiant pour 2021-2022.

Du côté du pétrole, de l’euro et du bitcoin

Vers 7 h 05, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin, dont c’est le premier jour d’utilisation comme contrat de référence, valait 63,42 dollars à Londres, en hausse de 1,08 % par rapport à la clôture de la veille.

À New York, le baril américain de WTI pour mai gagnait 1,34 %, à 59,95 dollars.

Les pays producteurs de pétrole liés par l’accord OPEP+, emmenés par l’Arabie saoudite et la Russie, se retrouvent jeudi à l’occasion d’un sommet ministériel pour entériner une probable prolongation de leurs coupes actuelles.

Dans le même temps, l’euro grappillait 0,07 % face au dollar à 1,1738 dollar tandis que le bitcoin cédait 0,5 % à 58 622 dollars.