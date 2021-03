PHOTO NICOLE PEREIRA, ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York a fini dans le rouge mardi, lestée par la hausse du taux obligataire américain à 10 ans et la solidité du dollar face aux autres grandes devises.

Agence France-Presse

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones, qui avait atteint un record lundi à la clôture, a perdu 0,31 % à 33 066,96 points. Le NASDAQ, à forte coloration technologique, a cédé 0,11 % à 13 045,39 points et l’indice élargi S&P 500 a reculé de 0,32 % à 3958,55 points.