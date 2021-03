Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar

Richard Dufour

La Presse

L’action de Velan s’est appréciée de près de 25 % cette semaine sans que l’entreprise annonce de nouvelle. Le titre a commencé à s’apprécier lundi après qu’un gestionnaire de portefeuille eut formulé des commentaires positifs à la télé sur le fabricant montréalais de robinetterie industrielle.

En répondant à une question lundi durant l’émission Market Call, sur les ondes de la chaîne financière BNN Bloomberg, Stephen Takacsy, de Gestion Lester, a dit que le titre de Velan était toujours « ridiculement » sous-évalué. « Velan est un leader mondial dans le créneau des valves nucléaires et fait beaucoup d’argent avec ce type de valves, a-t-il dit. À un moment donné, la direction devra décider comment créer de la valeur pour les actionnaires, que ce soit en rachetant des actions, en plaçant l’entreprise en vente ou en fermant le capital. Entre-temps, c’est une aubaine. »

***

Savaria a perdu un appui jeudi. L’analyste Zachary Evershed, de la Financière Banque Nationale, a retiré sa recommandation d’achat après avoir pris connaissance des résultats de fin d’exercice de l’entreprise de Laval spécialisée dans l’accessibilité pour personnes à mobilité réduite. La forte poussée du titre depuis un an l’amène à reconsidérer son analyse. « L’action semble pleinement évaluée », indique-t-il, en ajoutant que l’attention se tourne maintenant vers l’intégration de l’entreprise européenne Handicare.

***

L’appréciation récente de l’action de BRP a poussé Brian Morrison, de la TD, à retirer vendredi le nom de l’entreprise de la liste des plus chaudes recommandations de la firme (Action Buy List). Cet analyste suggère toujours l’achat, mais fait remarquer que le titre du fabricant de produits récréatifs de Valcourt a gagné plus de 60 % depuis la mi-novembre.

***

Le début des transactions du titre du fabricant de camions et d’autobus électriques Lion sous le symbole « LEV », tant à la Bourse de New York qu’à la Bourse de Toronto, est attendu dans la dernière semaine d’avril. C’est à ce moment que doit être modifié sur Wall Street le symbole « NGA » de Northern Genesis, société d’acquisition à vocation spécifique avec laquelle Lion fusionne pour entrer en Bourse.

***

Alithya a gagné l’« admiration » d’Amr Ezzat, de la firme Échelon, en milieu de semaine après que l’entreprise montréalaise spécialisée dans la transformation numérique des organisations eut annoncé l’acquisition de l’entreprise québécoise R3D Conseil. L’analyste recommande dorénavant l’achat de l’action d’Alithya et juge que la transaction accélérera l’exécution de la stratégie de croissance tout en ajoutant des revenus récurrents significatifs.

***

Produits forestiers Résolu a gagné un nouvel adepte vendredi. L’analyste Sean Steuart, de la TD, propose dorénavant l’achat de l’action de la papetière montréalaise. Il convient que sa recommandation d’achat arrive tard (le titre s’est multiplié par sept depuis un an), mais les perspectives à moyen terme combinées au repli de l’action depuis son sommet de la mi-février justifient sa décision. L’action de Résolu a gagné 7 % vendredi après la publication de sa note.

***

C’est mardi matin que débuteront à Toronto les transactions en Bourse sur le titre de Dialogue, cette entreprise montréalaise de soins de santé virtuels qui comptent de grands actionnaires institutionnels, comme la Caisse de dépôt et placement du Québec et l’assureur Sun Life.

***

Les titres québécois de Héroux Devtek, de CGI, de Savaria, de Theratechnologies, de Velan, d’Aimia, de Logistec, de New Look, d’iA Groupe financier (Industrielle Alliance) et de BRP ont tous touché cette semaine un sommet des 52 dernières semaines en Bourse.

***

La Bourse de Toronto, la Bourse de New York et le NASDAQ seront fermés vendredi pour marquer le début du congé de Pâques.

***

Cascades a perdu le « vote » de la CIBC en début de semaine. L’analyste Hamir Patel a retiré sa recommandation d’achat sur le titre de la papetière de Kingsey Falls en raison, notamment, de l’incertitude entourant le prix du carton.