Marchés

Le pétrole efface ses gains de la veille et perd plus de 5 %

(Londres) Le pétrole creusait ses pertes jeudi et perdait plus de 5 %, soumis à un effet de balancier après des gains d’ampleur comparable la veille et alors qu’une poussée de COVID-19 dans le monde fait craindre pour la demande d’or noir.