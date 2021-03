Marchés

Le blocage du canal de Suez a fait bondir de presque 6 % les cours du pétrole

(New York) Les cours du pétrole, très volatils ces dernières séances, ont rebondi de presque 6 % mercredi, portés par les craintes sur l’approvisionnement en or noir dues au blocage du canal de Suez et après un état des lieux mitigé des stocks de brut aux États-Unis.