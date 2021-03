Dure journée en Bourse pour les actionnaires de Cascades. La valeur boursière du producteur de carton d’emballage et de produits papetiers d’usage sanitaire a plongé de presque 10 % en cours de séance, lundi, après que des indices du marché du carton ont signalé l’échec partiel de la hausse de prix annoncée par l’industrie pour le mois de mars.

Martin Vallières

La Presse

Fortement échangées à plus de 811 500 unités, au double de leur volume moyen habituel, les actions de Cascades ont terminé à 16,56 $, en baisse de 8 %, ou 1,45 $, par rapport à la cote de fermeture de vendredi dernier.

Les principaux producteurs de carton d’emballage, dont Cascades, misaient sur une nouvelle hausse de prix de 60 $ US la tonne — la deuxième depuis celle de 50 $ US la tonne en novembre 2020 — afin de profiter de la conjoncture de marché très favorable suscitée par la forte demande pour leurs produits depuis plus d’un an de confinement.

Or, au cours du week-end dernier, les indices de prix du carton ont signalé que le tiers seulement de la hausse de prix annoncée pour mars s’était matérialisé dans le marché, soit 20 $ US la tonne au lieu des 60 $ US la tonne annoncée par les producteurs.

Par conséquent, en ont déduit investisseurs et analystes, les prochains résultats trimestriels des principaux producteurs de carton, dont Cascades, risquent maintenant de ne pas être à la hauteur des attentes suscitées par la conjoncture de marché avantageuse.

« Cet échec partiel de la hausse de prix annoncée est d’autant plus surprenante alors que les autres indicateurs de marché du carton, tels que la demande soutenue et la faiblesse des inventaires, demeurent très favorables aux producteurs », a commenté l’analyste Zachary Evershed, de la Financière Banque Nationale, à La Presse.

Si cette hausse de prix incomplète ne se corrige pas rapidement, ça risque d’avoir un impact baissier pour les prochains résultats de deuxième et de troisième trimestres chez Cascades et les autres principaux producteurs de carton. Zachary Evershed

De plus, « en cas de retard prolongé de cette hausse de prix, les producteurs de carton se retrouveront en conjoncture de marché de moins en moins favorable au fil des prochains ajouts de capacité de production ».

D’ici la fin de 2021, c’est l’équivalent de 1,2 million de tonnes par an qui est attendu en capacité de production additionnelle, explique Zachary Evershed. Et l’an prochain, en 2022, c’est l’équivalent de 1,8 million de tonnes qui est prévu en capacité additionnelle, dont 465 000 tonnes attribuables à la conversion et la modernisation par Cascades de son usine de Bear Island, en Virginie. Ce projet est évalué à 380 millions US depuis l’achat du site en 2018.

« Cette future usine de Cascades devrait être parmi les meilleures de l’industrie du carton quant à son efficacité et ses coûts de production. Ses résultats d’exploitation s’annoncent aussi moins vulnérables aux épisodes de prix moins avantageux dans le marché du carton », estime l’analyste de la FBN.

Prochains résultats

Mais selon l’analyste Hamir Patel, de Marchés Mondiaux CIBC, l’échec partiel de la toute récente hausse de prix annoncée dans le marché du carton augure déjà d’un impact négatif sur les prochains résultats de Cascades. Par conséquent, il s’est empressé lundi d’émettre un avis d’abaissement de ses estimations de résultats chez Cascades, tout en réduisant son cours cible et sa recommandation envers ses actions en Bourse.

« La mise en œuvre d’un tiers seulement de la hausse annoncée de 60 $ US la tonne des panneaux de carton d’emballage aura un impact négatif sur les prochains résultats de Cascades. Par conséquent, je réduis mon estimé de BAIIA (ou EBITDA en anglais) pour l’exercice 2021 de 748 à 716 millions de dollars (moins 4 %) ; et celui de l’exercice 2022 de 824 à 748 millions de dollars (moins 9 %) », indique l’analyste de CIBC dans la note envoyée à ses clients-investisseurs.

« En conséquence de ces estimés réduits, j’abaisse mon objectif de prix cible des actions de Cascades de 22 $ à 19 $ (d’ici un an). Je rétrograde ma recommandation à “neutre” par rapport à “surperformance”. »

En fin de journée, lundi, la haute direction de Cascades n’avait pas répondu aux demandes répétées de commentaires de la part de La Presse. Lors de leur plus récent énoncé de résultats trimestriels, le 25 février, les hauts dirigeants de Cascades avaient souligné l’importance des futures hausses de prix du carton dans le maintien de perspectives d’affaires favorables pour l’entreprise.

« Dans nos activités dans le marché du carton d’emballage, nous anticipons la continuité d’une demande forte et d’un impact favorable sur les prix de vente, au fur et à mesure que les hausses de prix de l’industrie seront mises en place », lit-on dans le texte en anglais de la « présentation aux investisseurs » discutée lors de la téléconférence trimestrielle avec les analystes.