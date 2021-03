Le titre de Québecor a touché jeudi son plus haut niveau des 52 dernières semaines.

Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar

Richard Dufour

La Presse

Le président et chef de la direction de Vidéotron vient de vendre pour 1,8 million de dollars d’actions de Québecor.

Membre du comité de direction de Québecor, Jean-François Pruneau a vendu jeudi un bloc de 50 000 actions. La transaction a été effectuée au prix unitaire de 35,85 $, indiquent des documents déposés auprès des autorités boursières. Le titre de Québecor a touché jeudi son plus haut niveau des 52 dernières semaines.

Valeurs mobilières Desjardins a lancé vendredi sa couverture de Haivision en recommandant l’achat de l’action du fournisseur montréalais de solutions pour la diffusion en continu. « Haivision est bien positionné pour profiter de plusieurs vents favorables dans l’industrie, profiter de la montée du travail à distance nécessitant la diffusion vidéo en continu en temps réel, profiter d’opportunités de croissance organique et en réalisant des acquisitions », souligne l’analyste Kevin Krishnaratne.

Cogeco ou Québecor pourraient profiter d’un achat de Shaw par Rogers. L’analyste Drew McReynolds, de RBC, soutient qu’il est hautement probable que Rogers soit forcée de vendre les activités de Shaw dans le sans-fil (Freedom Mobile) afin d’obtenir l’approbation des autorités pour acheter Shaw.

« Les acquéreurs potentiels pourraient inclure Québecor, Cogeco, Eastlink et Xplornet, de même que des entreprises privées », souligne-t-il dans une note envoyée mardi à ses clients.

Alimentation Couche-Tard a perdu un adepte la semaine dernière. Martin Landry, de la firme Stifel GMP, a retiré jeudi sa recommandation d’achat. Il justifie sa décision par la concurrence féroce pour réaliser des acquisitions, la pandémie qui forcera des comparaisons difficiles au cours des quatre prochains trimestres et les inquiétudes liées aux véhicules électriques en attendant une stratégie claire à cet égard.

Après la Scotia une semaine plus tôt, Air Canada a perdu une autre recommandation d’achat cette semaine. La TD ne suggère dorénavant plus l’achat du titre du transporteur aérien montréalais. L’analyste Tim James estime que l’évaluation actuelle dans un contexte encore incertain justifie sa décision. Le titre escompterait actuellement bien le potentiel d’appréciation sur 12 mois. Selon cet expert, le marché tire actuellement à la hausse les titres d’entreprises appelées à profiter de l’après-pandémie.

CAE a gagné un appui additionnel en milieu de semaine. L’analyste Benoit Poirier, de Valeurs mobilières Desjardins, recommande depuis mercredi l’achat du titre du spécialiste montréalais des simulateurs de vol. Essentiellement, il aime les perspectives de croissance qui s’offrent à CAE, et ce qu’une reprise éventuelle dans l’aviation civile peut apporter à l’entreprise.

La TD a cessé vendredi de proposer d’acheter l’action de Fiera Capital. L’analyste Graham Ryding cite plusieurs raisons pour expliquer sa décision. Outre l’appréciation du titre depuis un an, il estime ne pas s’attendre à ce que des éléments nouveaux poussent l’action plus haut à court terme. « Fiera semble positionnée pour générer une croissance limitée de ses marges et de ses bénéfices à court terme suite aux récents désinvestissements annoncés. »

Deux mois après avoir retiré sa suggestion d’achat sur H 2 O Innovation, Canaccord recommande maintenant à nouveau l’achat de l’action du spécialiste québécois des systèmes de traitement des eaux. Dans une note publiée jeudi à la suite de discussions avec la direction, Yuri Lynk explique que les perspectives à long terme sont favorables et que le récent repli du titre est une occasion pour les investisseurs. Il souligne aussi au passage l’« excellente » flexibilité financière de l’entreprise.

Les titres québécois de Logistec, SNC-Lavalin, Québecor, Air Canada, GDI, Banque Nationale, New Look, BRP, Intertape Polymer et Nuvei ont tous touché cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto.