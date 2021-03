(New York) La banque d’investissement américaine Morgan Stanley va permettre aux gestionnaires de fortune de ses clients les plus riches d’investir dans des fonds en bitcoin, a indiqué mercredi à l’AFP une source proche du dossier, confirmant une information de CNBC.

Agence France-Presse

Cette décision marque une étape supplémentaire dans la quête de reconnaissance institutionnelle de la cryptomonnaie, dont le cours ne cesse d’affoler les compteurs.

Le bitcoin a en effet atteint samedi dernier un plus haut historique à plus de 61 000 dollars et a vu son prix s’envoler de plus de 900 % en un an.

Selon CNBC, qui cite un document interne de la banque, Morgan Stanley va autoriser l’accès au bitcoin pour ses clients détenant au moins 2 millions de dollars d’actifs au sein de l’institution.

Les sociétés d’investissement doivent pour leur part se prévaloir d’un minimum de 5 millions de dollars.

Les comptes doivent avoir été ouverts depuis au moins 6 mois et les investissements en bitcoin seront limités à 2,5 % de leur valeur totale.

Les premières transactions devraient être autorisées dès le mois prochain.

Concrètement, les investisseurs pourront choisir parmi trois fonds : deux d’entre eux sont gérés par Galaxy Digital, un gestionnaire d’actifs fondé par Mike Novogratz, et le troisième est une initiative commune des sociétés FS Investments et NYDIG.

Passer par des fonds leur permet de s’exposer au bitcoin sans en détenir directement.

Morgan Stanley n’est pas le premier établissement financier américain à se lancer dans le bitcoin.

En février, Bank of New York Mellon, la plus vieille banque des États-Unis, avait annoncé qu’elle prévoyait de gérer les actifs numériques pour le compte de ses clients.

Quelques jours plus tôt, le constructeur de véhicules électriques Tesla avait investi 1,5 milliard de dollars en bitcoin et annoncé qu’il comptait bientôt accepter la devise virtuelle comme moyen de paiement pour ses voitures.

Si la cryptomonnaie semble peu à peu gagner ses lettres de noblesse dans les milieux financiers, des observateurs du marché et des responsables politiques mettent aussi en garde contre les risques liés aux investissements bitcoin, soulignant sa forte volatilité ou son utilisation pour des transactions illégales.