(New York) La Bourse de New York a terminé sans direction mardi à la veille de l’issue d’une réunion monétaire de la Banque centrale américaine (Fed) alors que les taux obligataires sont remontés.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones a cédé 0,39 % à 32 825,95 points. Le NASDAQ, à forte concentration technologique, a avancé de 0,09 % à 13 471,57 points tandis que le S&P 500 a lâché 0,16 % à 3962,71 points.

La Bourse de Toronto a clôturé en baisse, mettant ainsi fin à une séquence de sept séances consécutives à la hausse.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a retraité de 80,74 points pour clôturer à 18 874,01 points, après avoir touché en cours de séance le sommet record de 18 974,19 points.

« Le recul d’aujourd’hui est un peu normal pour les marchés », a estimé Colin Cieszynski, stratège en chef des marchés chez SIA Wealth Management.

Les baisses sont survenues après que le TSX, le Dow Jones et le S&P ont enregistré des records pour commencer la semaine.

« Je pense que la raison pour laquelle nous obtenons ce repli est que les gens attendent de voir ce que la Fed a à dire demain », a-t-il expliqué lors d’une entrevue.

« Il y a beaucoup de choses en mouvement et je pense que ce qui s’est passé aujourd’hui, c’est que les gens sont en train de reprendre leur souffle, de s’asseoir sur leurs mains et de retirer un peu d’argent de la table en attendant de voir ce que la Fed a à dire. »

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a affirmé la semaine dernière qu’il ne s’inquiétait pas des rendements obligataires et qu’il garderait le cap sur un taux d’intérêt directeur proche de zéro.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 80,29 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 80,13 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a perdu 59 cents US à 64,80 $ US le baril, tandis que celui de l’or a grimpé de 1,70 $ US à 1731,90 $ US l’once. Le prix du cuivre a cédé quant à lui 6,9 cents US à 4,07 $ US la livre.

En attente

« Le marché traverse une phase d’incertitude alors que les valeurs cycliques » de la vieille économie « ont rapidement progressé » ces derniers temps « tandis que les valeurs de croissance restent hautement évaluées », a indiqué Tom Cahill, stratégiste chez Ventura Capital Management.

« Les marchés sont un peu perplexes sur le fait de savoir ce qu’il va maintenant se passer. C’est davantage une phase de digestion que d’inquiétude sur une éventuelle correction à venir », a ajouté l’analyste.

Wall Street guettait surtout l’issue de la réunion monétaire de la Fed mercredi.

La Banque centrale devrait réitérer le statu quo, alors que les taux au jour le jour sont à zéro, malgré les attentes d’inflation sur le marché reflétées par la hausse des taux obligataires.

Les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans sont remontés à 1,6232 % contre 1,6055 % la veille à la clôture.

« Les taux ont regrimpé près des niveaux où ils avaient agité les marchés il y a deux semaines, » a relevé Tom Cahill.

« La Fed pourra dire quelque chose mercredi qui, soit calmera les marchés, soit les agitera. Cela ne me surprend pas que le marché ait du mal à trouver ses marques », a-t-il encore ajouté.

Le marché digérait aussi deux indicateurs décevants pour février, bien que causés surtout par la vague de froid qui a paralysé une partie du pays ce mois-là.

Les ventes au détail ont fortement baissé aux États-Unis le mois dernier, reculant de 3 % par rapport à janvier, alors que les analystes ne s’attendaient qu’à une baisse de 0,6 %. La production industrielle a chuté sur le mois de 2,2 %, là aussi contre un recul de 0,6 % attendu par les analystes.

Les investisseurs ont néanmoins peu réagi à ces données, car « ils savent que les chèques de relance vont bientôt atterrir dans les comptes en banque et vont certainement dynamiser les ventes en mars et en avril », a souligné pour sa part Patrick O’Hare de Briefing.com.

Parmi les actions du jour, Moderna, dont le vaccin a commencé à être testé sur les enfants, a grimpé de 8,60 %. Novavax a aussi progressé (+2,19 %) alors que son projet de vaccin a fait l’objet d’une nouvelle étude britannique démontrant une solide efficacité.

Le secteur énergétique du S&P 500 a lâché 2,83 % dans le sillage d’un repli des prix du brut. Chevron, attaqué devant les autorités de la concurrence par des organisations non gouvernementales sur ses initiatives environnementales, a perdu 2,37 %.

L’action GameStop, à forte valeur spéculative, a baissé de 5,44 %. Celle des chaînes de cinéma AMC, également recherchée par les boursicoteurs, a cédé 7,26 % après une forte hausse la veille.