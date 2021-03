Vers 10 h 30, Paris montait de 0,88 %, Francfort de 0,78 % et Milan de 0,45 %. Seule la Bourse de Londres était plus à la traîne (+0,10 %).

(Paris) Les Bourses européennes accéléraient dans l’ensemble la cadence mercredi après l’ouverture en hausse de Wall Street et la publication de chiffres d’inflation ayant apaisé les craintes des investisseurs quant à une remontée trop rapide des taux d’intérêt.

Agence France-Presse

L’indice londonien « fait du surplace », lesté par sa « dépendance excessive aux grands groupes miniers » alors que « les craintes sur un retrait des stimuli économiques en Chine plombent les prix du cuivre, du fer » a commenté Joshua Mahony, analyste du courtier en ligne IG.

Après une ouverture dans le vert, le Dow Jones confortait ses gains (+0,73 %), le S&P 500 prenait 0,35 % et le NASDAQ gagnait 0,29 %. L’indice américain à forte coloration technologique avait enregistré la veille sa plus forte progression quotidienne depuis novembre (+3,69 %).

La publication outre-Atlantique de chiffres d’inflation conformes aux attentes a permis de rassurer les marchés à l’heure où les perspectives de reprise économique font craindre une accélération trop rapide de la hausse des prix, comme le reflète la forte progression des rendements obligataires ces dernières semaines.

L’inflation s’est un peu accélérée en février aux États-Unis, les prix augmentant de 0,4 % sur un mois, comme attendu. Sur un an, l’inflation s’accélère à 1,7 %, son rythme le plus rapide depuis le début de la crise.

L’indice CPI « ne contenait aucune information surprenante à même d’attiser les inquiétudes au sujet de l’inflation », note Patrick O’Hare de Briefing.

Mais ces chiffres devraient augmenter dans les mois à venir. En effet, le retour à une activité plus soutenue grâce aux vaccins, et les généreuses aides contenues dans les plans de relance successifs, et notamment dans celui de 1900 milliards de dollars qui doit être définitivement adopté au Congrès mercredi matin, doivent conduire dès le printemps à une forte hausse de la consommation, et des prix.

Dans le sillage de cette publication, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se stabilisait autour de 1,54 %, après être monté jusqu’à 1,62 % vendredi. En zone euro, les taux d’emprunt faisaient du surplace.

« Les marchés sont en attente de clarté » du côté de la Banque centrale européenne par rapport à la remontée des taux longs, et s’intéresseront jeudi « aussi à la révision des projections, proposée par les équipes de la BCE », indique pour sa part Hervé Goulletquer, stratégiste chez LBPAM.

De leur côté, « les négociants en valeurs énergétiques prêteront une attention particulière aux données sur les stocks de pétrole brut, qui pourraient entraîner une plus grande volatilité du marché à l’égard des minières, des valeurs cycliques et des constructeurs automobiles », note Pierre Veyret, analyste chez ActivTrades.

Adidas en plein élan

À Francfort, le titre bondissait de 4,18 % à 294,30 euros, l’équipementier sportif allemand ayant annoncé des objectifs stratégiques ambitieux, visant notamment une croissance de ses ventes et de sa rentabilité à deux chiffres en rythme annuel jusqu’en 2025.

Prises de bénéfices sur la technologie

En dépit de la plus forte progression quotidienne du NASDAQ depuis novembre (+3,69 %) la veille, les valeurs du secteur étaient vendues au lendemain d’un mouvement haussier. Worldline lâchait 1,25 % à 74,02 euros), STMicroelectronics (-1,57 % à 29,42 euros) et Atos (-0,50 % à 64,32 euros).

En Allemagne, Infineon se repliait de 1,69 % à 33,52.

Les minières à la peine

À Londres, les groupes miniers étaient en queue de peloton dans la foulée d’une baisse des cours de certains métaux : BHP perdait 2,70 % à 2140,00 pence et Antofagasta 2,64 % à 1695,00 pence.

À Paris, Eramet se repliait de 4,01 % à 55,00 euros tandis qu’ArcelorMittal perdait 1,83 % à 20,69 euros.

Du côté du pétrole, des devises et du bitcoin

Vers 15 h 20 GMT (16 h 20 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai avançait de 0,58 % à Londres par rapport à la clôture de mardi, à 67,91 dollars.

Dans le même temps, le baril américain de WTI pour avril gagnait 0,61 % à 64,40 dollars.

L’euro restait stable face au dollar (+0,03 % à 1,1904 dollar pour un euro).

Le bitcoin était en hausse pour la quatrième séance consécutive, à 56 460 dollars (+3,9 %).