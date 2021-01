(Toronto) La Bourse de Toronto progressait lundi, en début de séance, grâce aux gains de la plupart de ses secteurs, tandis que le dollar canadien perdait quelques plumes.

La Presse Canadienne

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois grimpait de 0,30% ou 53,28 points à 17 962,31 points.

Les marchés boursiers américains étaient fermés pour le congé du jour de Martin Luther King Jr.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 78,29 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 78,57 cents US de vendredi.

Le cours du pétrole brut perdait 13 cents US à 52,29 $ US le baril, tandis que celui de l’or grimpait de 5,20 $ US à 1835,10 $ US l’once. Le prix du cuivre avançait de 1 cent US à 3,61 $ US la livre.