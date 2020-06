Les bourses nord-américaines saluent la reprise progressive de l’activité économique

(New York et Toronto) La Bourse de New York a solidement grimpé mardi, faisant preuve d’optimisme face à la reprise progressive de l’activité économique, illustrée par la réouverture partielle du parquet de Wall Street, et à l’avancée de recherches sur un vaccin contre la COVID-19.