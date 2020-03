Dirigeants, administrateurs et initiés achètent d’importants blocs d’actions d’entreprises alors que les marchés boursiers se font secouer. Voici quelques transactions concernant des entreprises du Québec Inc qui retiennent notre attention :

Richard Dufour

La Presse

Des patrons d’Alithya achètent

Trois dirigeants d’Alithya viennent d’acheter pour environ 200 000 $ d’actions du spécialiste québécois de la transformation numérique des organisations. Le PDG Paul Raymond, le président du conseil Pierre Turcotte, et le chef de la direction financière Claude Thibault ont acheté un total de 92 000 actions entre le 18 et le 25 mars. L’action d’Alithya a reculé à 1,93 $ le 18 mars. Elle valait plus de 4 $ à la mi-février.

Des patrons de la Banque Nationale achètent

Trois hauts dirigeants de la Banque Nationale viennent d’acheter d’autres gros blocs d’actions de la plus grande institution bancaire du Québec. Pierre Thabet, membre du conseil, a acheté du 20 au 23 mars pour 1,2 million de dollars d’actions. Denis Girouard, co-chef des marchés financiers, a acheté pour plus de 620 000 $ d’actions entre le 18 et le 23 mars. Le PDG Louis Vachon a de son côté acheté pour près de 450 000 $ d’actions le 19 mars. L’action de la banque a reculé à 38 $ le 23 mars avant de rebondir à 56 $ le 26 mars.

Deux dirigeants de Neptune achètent

Deux hauts dirigeants de Neptune Solutions Bien-Être viennent d’acheter pour près d’un million de dollars d’actions du fournisseur lavallois de produits à base de cannabis. Le PDG Michael Cammarata a acheté entre le 20 et le 25 mars quelque 300 000 actions. Il est devenu président et chef de la direction en juillet dernier. John Moretz, président du conseil, a quant à lui acheté pour près de 300 000 $ d’actions les 24 et 25 mars. Le titre valait plus de 8 $ l’été dernier. Il a chuté jusqu’à 1,36 $ le 12 mars.

Une administratrice d’Aimia achète

Une membre du conseil d’administration d’Aimia vient d’acheter pour plus d’un demi-million de dollars d’actions de l’entreprise montréalaise spécialisée dans les programmes de fidélisation. Sandra Hanington a acheté 148 500 actions entre le 18 et le 20 mars. L’action qui valait encore près de 4 $ en janvier a reculé jusqu’à 1,61 $ le 23 mars.

Le président du conseil d’Héroux-Devtek achète

Le président exécutif du conseil d’administration de Héroux-Devtek vient d’acheter pour plus de 150 000 $ d’actions du fabricant de trains d’atterrissage de Longueuil. Gilles Labbé a acheté 16 800 actions le 19 mars. Il a payé un prix unitaire de 9 $. L’action est en baisse d’environ 50 % depuis son sommet de janvier.

Deux hauts dirigeants de l’ex-Industrielle Alliance achètent

Le PDG d’IA Groupe financier ainsi que le président du conseil d’administration viennent d’acheter chacun pour 100 000 $ d’actions de l’ex-Industrielle Alliance. Denis Ricard et Jacques Martin ont acheté des blocs de 2500 actions le 20 mars. Le titre qui valait plus de 75 $ le mois dernier a clôturé à 43,25 $ jeudi.

Le patron de Rogers Sugar achète

Le PDG de Rogers Sugar vient d’acheter un bloc de 6800 actions de l’entreprise montréalaise spécialisée dans le sucre et le sirop d’érable. La transaction a été exécutée le 18 mars. John Holliday a payé un prix unitaire de 4,01 $ pour les actions. Le titre qui s’échangeait à près de 5,50 $ le mois dernier a clôturé à 4,42 $ jeudi.

Cette rubrique rapporte les transactions que des actionnaires privilégiés effectuent. Font partie des initiés les individus qui occupent une position privilégiée dans les entreprises en bourse, soit dirigeants, administrateurs, principaux actionnaires, etc.