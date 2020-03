Un jour, les actions rebondiront, certaines avant d’autres. Voici quelques idées d’investissement pour le contexte actuel, compilées par les stratèges de Bespoke Investment. Selon Bespoke, ces entreprises sont bien établies et leurs titres risquent de bien se comporter après la phase aiguë de l’épidémie.

Richard dufour

La Presse

Netflix

Le nombre d’abonnés aux films et séries télé à visionner en ligne ou en diffusion en continu de cette entreprise américaine pourrait rapidement augmenter de façon significative. Et un bon nombre d’entre eux pourraient conserver leur abonnement et adopter de façon permanente le service selon leur degré d’appréciation. (NFLX à la Bourse de New York).

Peloton

L’entraînement à la maison risque de gagner des adeptes aux dépens des centres de conditionnement physique. L’entreprise américaine de matériel d’exercice et de médias Peloton (PTON au NASDAQ) propose aux gens de connecter leurs vélos, de suivre des cours en direct, d’échanger à distance avec d’autres sportifs, etc. L’entreprise est inscrite en Bourse depuis l’automne.

Clorox

Les produits d’entretien (serviettes désinfectantes, vaporisateurs, eaux de Javel, etc.) de cette entreprise américaine sont en forte demande par les temps qui courent. Clorox se trouve sous le symbole CLX à la Bourse de New York.

Procter & Gamble

Les géants du secteur des produits de consommation courante liés à l’hygiène personnelle comme Procter & Gamble (PG à la Bourse de New York) et Johnson & Johnson (JNJ à New York) sont deux entreprises dont la marchandise risque de demeurer populaire.

Amazon

La popularité du magasinage en ligne augmentait avant l’épidémie. Tout indique que la tendance se poursuivra et qu’elle risque même de s’accentuer. Amazon (AMZN au NASDAQ) ne peut que continuer d’en profiter.

Gilead

La mission de l’entreprise biopharmaceutique Gilead (GILD au NASDAQ) est de découvrir, développer et commercialiser des médicaments dans les domaines où les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. L’entreprise de biotechnologie Regeneron (REGN au NASDAQ) est un autre titre du même acabit.

Campbell Soup

Le géant américain de l’agroalimentaire offre bien plus que des soupes en conserve. Mais les produits en conserve de Campbell Soup (CPB à New York) se gardent longtemps et bien des gens pourraient être tentés de faire des réserves. Hormel (HRL à New York) est un autre titre du même genre.

Twitter

Le réseau social de microblogage permet d’envoyer de brefs messages (tweets). Le nombre d’utilisateurs et la fréquence à laquelle les gens diffusent des informations sur Twitter (TWTR à la Bourse de New York) pourraient augmenter. Facebook (FB au NASDAQ) se trouve dans une situation similaire.

Electronic Arts

Le divertissement à la maison risque de devenir plus populaire. Les titres des spécialistes du jeu vidéo comme Electronic Arts (symbole EA au NASDAQ) est à considérer. Activision Blizzard (ATVI au NASDAQ) et Take-Two (TTWO au NASDAQ) en sont deux autres.

Slack

Slack est une plateforme de travail collaboratif. Les gens utilisent Slack notamment pour gérer les flux de communication de leurs équipes. Le symbole boursier de Slack à la Bourse de New York est WORK. Le fournisseur de services de conférence à distance Zoom Video est une autre entreprise (symbole ZM au NASDAQ) qui entre dans la même catégorie.