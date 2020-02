(New York) Wall Street a de nouveau lourdement chuté jeudi, le Dow Jones s’effondrant de plus de 1000 points, dans un marché toujours affolé par la propagation du coronavirus dans le monde.

Agence France-Presse

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a dégringolé de 4,28 % à 25 803,77 points et le NASDAQ a plongé de 4,39 % à 8586,42 points.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois rendait 324,48 points, soit 1,9 %, à 16 717,44 points avant que les opérations soient interrompues, à 13 h 54, en raison d’un problème technique.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 74,84 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 75,15 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a perdu 1,64 $ US à 47,09 $ US le baril, tandis que celui de l’or a reculé de 60 cents US à 1642,50 $ US l’once. Le prix du cuivre a perdu 0,2 cent US à 2,57 $ US la livre.

– Avec La Presse canadienne