(New York) Les indices de Wall Street ont connu des fortunes diverses mercredi à la veille de Thanksgiving, où le marché sera fermé : le Dow Jones est redescendu sous les 30 000 points au lendemain d’une séance historique, tandis que le NASDAQ a franchi un nouveau record.

Agence France-Presse

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,58 % à 29 872,47 points.

L’indice vedette de Wall Street a notamment été plombé par le recul de Salesforce (-5,37 %), qui envisage, selon le Wall Street Journal, de racheter la messagerie d’entreprises Slack, dont l’action a bondi de près de 38 %.

Le NASDAQ, porté par plusieurs de ses géants technologiques dont Amazon (+2,15 %) et Apple (+0,75 %), est monté de 0,48 % à 12 094,40 points.

L’indice élargi S&P 500 a cédé 0,16 % à 3629,65 points.

L’indice composé S&P/TSX a pris 38,32 points pour terminer à 17 313,07 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié à 76,91 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 76,73 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut s’est emparé de 80 cents US, à 45,71 $ US, alors que celui de l’or a grimpé de 90 cents US, à 1805,50 $ US l’once. La livre de cuivre a terminé à 3,31 $ US, en progression d’environ un cent US.

Avant Thanksgiving, jour férié aux États-Unis, « le marché a semblé faire une pause à la suite de la récente hausse qui a permis au Dow de dépasser les 30 000 points pour la première fois », notent les analystes de Charles Schwab.

« Une grande partie de l’élan des dernières séances était venu de l’optimisme au sujet d’un vaccin contre le coronavirus ainsi que de la levée d’incertitudes concernant l’administration du président élu Joe Biden », ajoutent-ils.

Mercredi, les investisseurs ont pris connaissance d’une série d’indicateurs contrastés pour l’économie américaine.

Les demandes d’allocations-chômage ont augmenté pour la deuxième semaine consécutive aux États-Unis, un signal que la reprise économique est quasiment à l’arrêt, affectée notamment par les nouvelles restrictions imposées face à la résurgence de la COVID-19.

Les revenus des ménages américains ont eux reculé en octobre en raison de l’expiration de certaines aides qui avaient été mises en place au printemps pour faire face à la pandémie.

En revanche, les commandes de biens durables ont augmenté bien plus que prévu en octobre, largement tirées par le secteur de la défense.

Par ailleurs, la Réserve fédérale a publié en cours de séance les minutes de sa dernière réunion de politique monétaire.

Inquiète du ralentissement économique causé par la pandémie et de l’absence d’un nouveau plan de relance, la Fed a promis de revoir « assez rapidement » ses rachats d’actifs pour soutenir l’économie.

Nikola inquiète

Parmi les valeurs du jour, ViacomCBS (+0,90 %) a annoncé la vente de la maison d’édition Simon & Schuster à Penguin Random House, une filiale de la société allemande Bertelsmann, pour 2,18 milliards de dollars.

Gap (-19,61 %) s’est effondré après avoir fait part de profits trimestriels inférieurs aux attentes. La chaîne de magasins de vêtements a vu ses dépenses de marketing et de livraisons grimper en raison de la forte hausse des ventes en ligne pendant les confinements.

Le spécialiste de l’informatique et des logiciels HP (+2,30 %) a progressé après des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre de son exercice décalé.

Le fabricant de camions électriques et à hydrogène Nikola (-12,35 %) a dégringolé. Lors d’un passage sur la chaîne CNBC mardi soir, le patron du groupe, Mark Russell, n’a pas rassuré les investisseurs sur le fait que le partenariat de 2 milliards de dollars annoncé en septembre avec General Motors (GM) était toujours d’actualité.

M. Russell a également refusé de faire des commentaires sur ce que le fondateur et patron déchu de Nikola, Trevor Milton, ferait des millions d’actions qu’il détient.