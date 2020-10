(New York) La Bourse de New York progressait jeudi à l’ouverture, les investisseurs espérant que les interminables négociations sur un nouveau plan de relance aux États-Unis trouvent une issue imminente.

Agence France-Presse

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, montait de 0,13 % à 28 247,57 points vers 10 h.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, s’appréciait de 0,33 % à 11 522,66 points et l’indice élargi gagnait 0,25 % à 3444,07 points.

La Bourse de Toronto avançait aussi en début de séance, alimentée par les gains du secteur des télécommunications, après que Rogers Communications a affiché de meilleurs résultats que prévu pour son troisième trimestre.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois prenait 37,61 points à 16 267,84 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 76,04 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 76,21 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut prenait 34 cents US à 40,37 $ US le baril, tandis que celui de l’or cédait 21,70 $ US à 1907,80 $ US l’once. Le prix du cuivre perdait pour sa part 4 cents US à 3,15 $ US la livre.

Wall Street avait un peu reculé mercredi au terme d’une séance en dents de scie : le Dow Jones avait cédé 0,35 %, le NASDAQ avait perdu 0,28 % et le S&P avait reculé de 0,22 %.

En dépit du ton optimiste des républicains et des démocrates depuis le début de la semaine, « la Bourse semble se lasser des manœuvres politiciennes et s’inquiète à l’idée de devoir continuer d’attendre, possiblement jusqu’au premier trimestre 2021 » pour que de nouvelles aides économiques soient votées, avance Patrick O’Hare de Briefing.com.

La présidente démocrate de la Chambre des Représentants, Nancy Pelosi, et le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, doivent de nouveau s’entretenir jeudi en vue d’un compromis.

Le marché attendait également dans la soirée le dernier débat présidentiel entre Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden, à moins de deux semaines du scrutin du 3 novembre.

La possibilité d’une contestation des résultats a agité la place new-yorkaise ces dernières semaines.

Les investisseurs digéraient par ailleurs une nouvelle salve de résultats trimestriels, positifs dans l’ensemble.

Malgré un chiffre d’affaires en baisse de 9 %, Coca-Cola a fait mieux que prévu entre juillet et septembre et voyait son titre, coté au Dow Jones, monter de 1,75 %.

Le groupe américain de produits d’hygiène de grande consommation Kimberly-Clark (-6,01 %) a vu ses ventes légèrement augmenter grâce aux ventes de mouchoirs et papier toilette, en forte demande pendant la pandémie, mais ses profits ont déçu.

Dans le secteur aérien, American Airlines (-1,45 %) a vu ses revenus plonger de 73 % au troisième trimestre et a subi une perte de 2,4 milliards de dollars.

Southwest (+2,84 %) a aussi enregistré une lourde chute de son chiffre d’affaires, mais a fait un peu mieux que les attentes.

Tesla (+2,93 %), qui a publié ses résultats mercredi après la clôture du marché, a dégagé des bénéfices pour le cinquième trimestre d’affilée, faisant fi de la pandémie et de la récession.

Au rang des indicateurs, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont reparties à la baisse aux États-Unis, reculant bien plus que prévu, à deux semaines de l’élection présidentielle, selon les chiffres publiés jeudi par le département du Travail.

Entre le 11 et le 17 octobre, 787 000 personnes se sont inscrites au chômage, quand les analystes attendaient 860 000.

– Avec La Presse Canadienne