(New York) La Bourse de New York a fini en petite hausse mardi, faisant preuve d’un optimisme modéré au sujet d’un possible compromis entre élus démocrates et républicains sur de nouvelles mesures d’aides économiques aux États-Unis.

Agence France-Presse

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a gagné 0,40 % à 28 308,79 points, le NASDAQ est monté de 0,33 % à 11 516,49 points et l’indice élargi a progressé de 0,47 % à 3443,12 points.