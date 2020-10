ExxonMobil dépassé en Bourse par un spécialiste des énergies renouvelables

(New York) Après avoir célébré pendant des décennies les énergies fossiles, Wall Street semble à son tour s’en détourner au profit des énergies renouvelables : NextEra Energy, groupe américain misant sur le solaire et l’éolien, vaut désormais plus cher en Bourse que la major ExxonMobil et ses nombreux gisements pétroliers et stations-service déployés à travers le monde.