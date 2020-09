La Bourse de New York cédait du terrain lundi en début de séance, affectée par de multiples incertitudes et les difficultés des piliers technologiques.

(New York) La Bourse de New York cédait du terrain lundi en début de séance, affectée par de multiples incertitudes et les difficultés des piliers technologiques : le Dow Jones perdait 1,68 %, le NASDAQ abandonnait 1,60 % et le S&P 500 cédait 1,55 %.

Agence France-Presse

Wall Street avait conclu vendredi une troisième baisse hebdomadaire de suite, éprouvée notamment par le nouveau repli des géants de la tech : sur la semaine, le Dow Jones avait reculé de 0,3 %, le NASDAQ de 0,5 % et le S&P 500 de 0,6 %.