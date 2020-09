(New York) Les prix du pétrole ont terminé en légère hausse mardi, soutenus par l’affaiblissement continu du dollar et des indicateurs de bonne tenue sur l’activité manufacturière en Chine comme aux États-Unis.

Agence France-Presse

À Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre s’est apprécié de 30 cents, ou 0,7 %, pour finir à 45,58 dollars.

À New York, le baril américain de WTI pour octobre a pris 15 cents, ou 0,4 %, pour clôturer à 42,76 dollars.

« La faiblesse du dollar (au plus bas depuis avril 2018, comparé à un panier de devises) et la discipline de production étalée par l’OPEP, avec de plus en plus de membres de l’alliance réduisant leurs exportations, soutiennent les prix », a commenté Eugen Weinberg, analyste pour Commerzbank.

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés sont convenus de limiter très fortement leur production pour enrayer l’effondrement des prix observé en mars. Si ces contraintes ont été assouplies cet été, les membres de l’OPEP+ sont censés diminuer leur production de 7,7 millions de barils par jour jusqu’en janvier.

Concernant le dollar, le pétrole étant libellé en billet vert, une baisse de celui-ci rend l’or noir moins onéreux pour les acheteurs utilisant d’autres devises, ce qui alimente la demande et soutient les prix.

Les cours du pétrole ont aussi été soutenus mardi par des données « assez encourageantes sur l’activité manufacturière en Chine », a indiqué Robbie Fraser de Schneider Electric.

Selon un indice indépendant publié mardi, l’activité manufacturière s’est en effet inscrite en hausse en août pour le second mois d’affilée dans le pays, à son plus haut niveau depuis plus de neuf ans.

Cela « renforce l’idée que l’Asie de l’Est revient un peu plus vers les niveaux de demande d’avant la pandémie, ce qui est un élément essentiel pour le redressement des prix de l’or noir », a souligné M. Fraser.

Autre signal de même nature : aux États-Unis, premier consommateur mondial de brut, l’activité du secteur manufacturier a aussi continué de se redresser en août pour le quatrième mois consécutif.

Les acteurs du marché sont désormais dans l’attente de la publication mercredi du rapport hebdomadaire sur les niveaux de produits pétroliers aux États-Unis. Il devrait refléter en partie les perturbations provoquées par le passage des ouragans Marco puis Laura dans le golfe du Mexique.

Ces intempéries n’ont pas fait les dégâts craints initialement.