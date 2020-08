(New York) La Bourse de New York, portée par la banque centrale américaine et certaines vedettes du secteur technologique, a mené le NASDAQ et le S&P 500 à de nouveaux records vendredi tandis que le Dow Jones retrouvait son niveau de début d’année.

Agence France-Presse

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones s’est apprécié de 0,57 % à 28 653,52 points, le NASDAQ de 0,60 % à 11 695,63 points et le S&P 500 de 0,76 % à 3507,95 points.

Plus de détails suivront.