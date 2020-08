Le plus important actionnaire de Mediagrif, l’ex-PDG Claude Roy, vient de vendre 4,5 millions de dollars en actions de l’entreprise de Longueuil spécialisée en commerce électronique.

Richard Dufour

La Presse

L’ancien PDG a vendu vendredi dernier 700 000 actions de Mediagrif. Un document déposé auprès des autorités indique qu’il a obtenu un prix unitaire de 6,50 $. Ce bloc d’actions représente approximativement 4 % des actions en circulation de Mediagrif.

Avant cette transaction, Claude Roy détenait une participation d’environ 15 % dans Mediagrif. À la suite de la vente, il exerce dorénavant le contrôle sur 11 % des actions de Mediagrif. Le départ à la retraite de Claude Roy avait été annoncé en mars l’année dernière.

La vice-présidente au développement corporatif et chef du contentieux de Mediagrif, Hélène Hallak, a de son côté vendu cette semaine un peu plus de 365 000 $ en actions de l’entreprise. Elle a vendu lundi un bloc de 52 000 actions. Elle a obtenu des prix oscillant entre 7 $ et 7,05 $ pour ses actions.

Le titre de Mediagrif a triplé de valeur depuis son creux de la mi-mars. L’action demeure toutefois toujours fortement dépréciée par rapport à son cours d’il y a quatre ans, où elle valait encore une vingtaine de dollars.

Voici quelques autres transactions récentes qui ont retenu notre attention.

Le PDG de Gildan achète

Le grand patron de Gildan vient d’acheter 5 millions de dollars en actions du fabricant montréalais de t-shirts et de chaussettes. Glenn Chamandy a acheté vendredi dernier un bloc de 200 000 actions au prix unitaire de 25,59 $. La transaction a été effectuée pour le compte de sa fondation dont la mission est de soutenir des causes qui aident les enfants. Le titre de Gildan s’échange à 50 % de sa valeur d’il y a un an.

Un autre haut dirigeant de Gildan achète aussi

Membre du conseil d’administration de Gildan et patron des services financiers de l’entreprise, Rhodri Harries vient quant à lui d’acheter pour plus de 635 000 $ d’actions du fabricant montréalais de vêtements de base. Il a acheté le 11 août un bloc de 25 000 actions.

Trois fiduciaires de Cominar achètent

Trois membres du conseil des fiduciaires de Cominar viennent d’acheter pour près de 400 000 $ de parts du fonds de placement immobilier québécois. René Tremblay, Luc Bachand et Karen Laflamme ont acheté collectivement 55 000 parts dans le cadre de transactions réalisées les 12 et 19 août. Le titre de Cominar a atteint la semaine dernière son plus bas niveau des 10 dernières années.

Une administratrice achète du Stingray

Un membre du conseil d’administration de Stingray vient d’acheter pour plus d’un quart de million de dollars d’actions du fournisseur montréalais de services musicaux et exploitant de stations de radio. Claudine Blondin a acheté mardi un bloc de 47 000 actions au prix unitaire de 5,65 $. Le titre de Stingray a rebondi depuis son creux de 3 $ atteint à la fin de mars, mais il reste encore loin de son sommet de 11 $ d’il y a deux ans.

Un patron de GDI vend

Un haut dirigeant de GDI vient de vendre pour environ un quart de million de dollars d’actions de l’entreprise montréalaise spécialisée dans la conciergerie. Jocelyn Trottier, vice-président exécutif de GDI et président de GDI Services pour le Québec, a vendu 6422 actions entre le 11 et le 17 août. L’action de GDI a touché un sommet historique plus tôt ce mois-ci.

Un administrateur de Stella-Jones achète

Un membre du conseil d’administration de Stella-Jones vient d’acheter pour un peu plus de 225 000 $ d’actions du spécialiste montréalais des poteaux de téléphone et des traverses de chemin de fer. Rhodri Harries a acheté le 12 août un bloc de 5000 actions. Le titre de Stella-Jones a déjà doublé de valeur depuis son creux atteint au pire de la tourmente boursière en mars.

Cette rubrique rapporte les transactions que des actionnaires privilégiés ont effectuées. Font partie des initiés les personnes qui occupent une position privilégiée dans les entreprises en Bourse, soit les dirigeants, les administrateurs, les principaux actionnaires, etc.