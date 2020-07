(New York) La Bourse de New York a entamé la semaine du bon pied lundi, portée une fois de plus par les grandes valeurs technologiques et ignorant la flambée des cas de coronavirus aux États-Unis.

Agence France-Presse

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones est monté de 1,78 % à 26 287,03 et le NASDAQ a gagné 2,21 % à 10 433,65 points, clôturant à un record pour la troisième séance de suite.