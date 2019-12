(New York) La Bourse de New York a terminé proche de l’équilibre mardi, à l’issue d’une séance calme et raccourcie avant la fermeture des marchés pour Noël, mais le NASDAQ s’est distingué en battant un nouveau record.

Agence France-Presse

L’indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, a cédé 0,13 %, à 28 515,45 points.

L’indice élargi S&P 500 a lui abandonné 0,02 % pour finir à 3223,38 points.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, a en revanche grappillé 0,08 %, à 8952,88 points, franchissant tranquillement un nouveau record.

À la veille de la fermeture complète de la place new-yorkaise pour Noël, les échanges sont restés relativement limités à Wall Street.

« C’est la veille de Noël aujourd’hui et le spectre de Noël de l’année dernière est aux abonnés absents », a observé Patrick O’Hare de Briefing.

Minée par la guerre commerciale sino-américaine, la fermeture des administrations aux États-Unis et les craintes d’une récession mondiale, la place new-yorkaise avait en effet dévissé en décembre 2018.

Ce scénario ne s’est pas reproduit cette année, Wall Street évoluant au contraire à des niveaux records depuis plusieurs mois, car le principal motif de crainte pour les investisseurs semble s’être estompé avec l’annonce d’un accord commercial préliminaire entre les États-Unis et la Chine.

Si peu de détails ont filtré sur le contenu exact de ce texte ou sur la date précise de sa signature, sa confirmation début décembre a contribué à rassurer les acteurs du marché.

Par ailleurs, a indiqué M. O’Hare, les investisseurs « savent que la séance d’aujourd’hui marque le début de la période du Rebond de Noël », à savoir les cinq dernières séances de l’année et les deux premières de l’année suivante, généralement marquées par des gains à Wall Street.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans de la dette américaine était en légère baisse, s’établissant, vers 18 h 20 GMT, à 1,907 % contre 1,929 % la veille à la clôture.