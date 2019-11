(Toronto) La Bourse de Toronto a clôturé jeudi à un nouveau sommet historique, au terme d’une séance tranquille, pendant que les marchés boursiers américains étaient fermés pour le congé de la Thanksgiving.

La Presse canadienne

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a avancé de 13,95 points pour terminer la séance à 17 114,52 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 75,27 cents US, en baisse comparativement à son cours moyen de 75,31 cents US de la veille.

Le cours du baril de pétrole se négociait en hausse de 13 cents US à 58,24 $ US en après-midi, tandis que celui de l’or prenait 1,30 $ US à 1462,10 $ US l’once. Le prix du cuivre affichait une baisse de 2,15 cents US à 2,67 $ US la livre.