(New York) La Bourse de New York a terminé la semaine en hausse vendredi, portée par un indicateur jugé rassurant sur la consommation aux États-Unis et peu affectée par des messages contradictoires sur le front commercial.

Agence France-Presse et La Presse canadienne

Le Dow Jones, l’indice vedette de Wall Street, est monté de 0,39 % pour terminer à 27 875,62 points.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, a gagné 0,16 %, à 8519,88 points et l’indice élargi S&P 500 a progressé de 0,22 % à 3110,29 points.

La confiance des consommateurs aux États-Unis s’est améliorée en novembre, contredisant les attentes des analystes, selon l’estimation finale de l’enquête de l’Université du Michigan publiée vendredi qui met en avant l’amélioration des revenus des ménages.

L’indice de confiance s’est établi à 96,8 points contre 95,5 points à fin octobre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur un léger recul à 94,9 points.

Ce chiffre est diffusé à l’issue d’une semaine globalement positive pour le secteur de la grande distribution, plusieurs grands noms du secteur (Macy’s, Target, Lowe’s) ayant fait part ces derniers jours de résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes de Wall Street.

« Les dépenses des consommateurs représentent plus de deux tiers de l’économie américaine. Le fait qu’elles soient aussi solides, particulièrement à l’approche des fêtes de fin d’année, est significatif », observe Adam Sarhan de 50 Park Investment.

Couac pour Tesla

Les investisseurs sont par ailleurs restés attentifs aux derniers développements de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Les deux parties ont délivré des messages contradictoires vendredi sur la possibilité de mettre fin à leur bras de fer engagé il y a un an et demi, Donald Trump estimant qu’un accord était toujours à portée de main quand son homologue chinois Xi Jinping s’est dit prêt à en découdre.

Sur l’ensemble de la semaine, le Dow Jones a reculé de 0,46 %, tout comme le NASDAQ (-0,25 %) et le S&P 500 (-0,32 %).

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans de la dette américaine s’établissait vers 21 h 35 GMT à 1,769 %, en léger repli par rapport à sa clôture de la veille (1,772 %).

Au rang des valeurs, Tesla a chuté de 6,14 %. Elon Musk, le patron du constructeur automobile, a dévoilé jeudi à Los Angeles le futur pick-up 100 % électrique de la marque. Un incident rapidement devenu viral a entaché la présentation de l’entrepreneur milliardaire : la vitre du véhicule, censée être à toute épreuve, a été sérieusement endommagée par une masse en acier lancée par un collaborateur de M. Musk.

Les titres de la distribution se sont affichés en demi-teinte. La chaîne de grands magasins Nordstrom a grimpé de 10,58 % après avoir fait part de résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre. Le groupe a indiqué que sa nouvelle enseigne new-yorkaise, ouverte fin octobre à Manhattan, a attiré près de 85 000 visiteurs dès le premier week-end.

Le spécialiste des articles de cuisine et d’accessoires pour l’habitat Williams Sonoma, qui a annoncé une baisse de ses bénéfices trimestriels, a reculé de 1,93 %.

Le distributeur de vêtements et chaussures de sports Foot Locker, qui a publié des résultats trimestriels en demi-teinte, a perdu 2,92 %.

La chaîne de vêtements Gap a progressé de 4,44 % après avoir dévoilé un bulletin de santé supérieur aux attentes des analystes de Wall Street.

Premier recul hebdomadaire à Toronto en cinq semaines

Après avoir atteint la semaine dernière un nouveau sommet record, la Bourse de Toronto a enregistré vendredi son premier recul hebdomadaire en cinq semaines, les investisseurs ayant fait preuve de prudence en raison des risques liés au commerce.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a perdu vendredi 44,35 points pour clôturer à 16 954,84 points. Il a retraité à chacune des séances de cette semaine.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 75,26 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 75,27 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a reculé de 81 cents US à 57,77 $ US le baril, tandis que celui de l’or est resté inchangé à 1463,60 $ US l’once. Le prix du cuivre s’est adjugé 2,45 cents US à 2,65 $ US la livre.