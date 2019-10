(San Francisco) Alphabet, la société mère du moteur de recherche internet Google, a affiché lundi des résultats en demi-teinte pour son troisième trimestre. Ses revenus se sont avérés supérieurs aux attentes des analystes, mais pas ses profits, et son action chutait de plus de 2 % dans les transactions d’après séance.

Associated Press

La société a réalisé un profit de 7,1 milliards US, soit 10,12 $ US l’action. Ses revenus trimestriels ont grimpé de 20 % à 40,5 milliards US.

Alphabet réalise la plupart de ses revenus en vendant des publicités ciblées à travers l'internet, sur les applications et sur les produits Google, incluant son moteur de recherche et son site de vidéodiffusion en continu YouTube. Les investisseurs suivent de près la croissance des activités d’infonuagique de Google.

Google est visée par de multiples enquêtes antitrust aux États-Unis, comme plusieurs autres grandes entreprises du secteur de la technologie. Les enquêtes n’ont pas semblé avoir d’influence sur le cours de son action.

Les analystes s’attendaient à ce qu’Alphabet affiche un bénéfice de 8,7 milliards US à partir de revenus de 40,3 milliards US.