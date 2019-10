(New York) La Bourse de New York a terminé dans le rouge lundi à l’issue d’une séance hésitante, les investisseurs se montrant circonspects à l’approche d’une nouvelle session de négociations commerciales entre Washington et Pékin.

Agence France-Presse et La Presse canadienne

Son indice vedette, le Dow Jones, a lâché 0,36 %, à 26 478,02 points.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, a cédé 0,33 %, à 7956,29 points, et l’indice élargi S&P 500 a perdu 0,45 %, à 2938,79 points.

« Le marché s’est placé en position d’attente avant les pourparlers sino-américains, le gros événement de la semaine d’un point de vue économique », observe Adam Sarhan de 50 Park Investment.

Comme lors des précédentes sessions de tractations, le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, et le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, mèneront à partir de jeudi à Washington les pourparlers avec une délégation chinoise dirigée par le vice-premier ministre, Liu He.

« Les investisseurs espèrent une résolution rapide mais ils savent que, selon toute vraisemblance, les deux parties ne feront que prolonger les discussions car elles restent encore très éloignées sur plusieurs problématiques fondamentales », avance M. Sarhan.

Selon des informations de presse, les autorités chinoises ont considérablement réduit le champ des questions qu’elles sont disposées à aborder cette semaine. La Maison-Blanche affirme de son côté que tous les sujets seront sur la table, y compris celui des subventions massives des entreprises d’État chinoises que Pékin ne souhaiterait plus discuter.

Pour l’heure, l’hôte de la Maison-Blanche brandit toujours la menace de nouveaux tarifs douaniers sur les importations en provenance de Chine. Mais l’issue des tractations reste incertaine.

« Si l’on n’a pas plus de clarté sur l’avancée des négociations, le marché se replacera probablement en position d’attente en se disant que les discussions ne sont pas au point mort », remarque M. Sarhan. « Si on aboutit à un accord partiel, cela serait très positif pour les indices », ajoute-t-il.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine montait vers 16 h 30 à 1,561 % contre 1,529 % à la clôture de vendredi.

Les investisseurs commencent par ailleurs à se préparer à la saison des résultats du troisième trimestre.

Selon une compilation des estimations effectuée par le cabinet S&P Capital IQ, les analystes s’attendent à un repli de 4,2 % sur un an de la moyenne des bénéfices opérationnels par action des entreprises du S&P 500. Mais elle devrait repartir de l’avant dès le quatrième trimestre avec une progression anticipée de 2,8 %.

Le conglomérat industriel General Electric, qui a annoncé lundi plusieurs mesures pour réduire drastiquement son endettement, a reculé de 0,23 %. L’entreprise prévoit notamment de réduire le déficit du fonds retraite d’environ 5 à 8 milliards de dollars.

Le constructeur automobile General Motors a perdu 0,46 % à l’entame de la quatrième semaine de grèves dans ses usines. Les négociations avec le principal syndicat de l’automobile sont, selon ce dernier, « en train de mal tourner ». D’après des experts, cette grève historique risque de coûter jusqu’à 100 millions de dollars par jour au groupe.

Les grandes entreprises chinoises cotées à Wall Street se sont affichées dans le rouge : Alibaba a perdu 1,19 %, JD.COM a lâché 0,48 % et Baidu a reculé de 2,87 %.

Fragilisés par les incertitudes sur les négociations sino-américaines, les cours du baril ont terminé en baisse sur le marché du pétrole. Le secteur de l’énergie en a pâti, le sous-indice le représentant au sein du S&P 500 reculant de 0,92 %.

Toronto en baisse

À Toronto, l’indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto a retraité de 27,53 points pour terminer la séance avec 16 421,82 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 75,15 cents US, en baisse par rapport à celui de 75,09 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a cédé 6 cents US à 52,75 $ US le baril, tandis que celui de l’or a perdu 8,50 $ US à 1504,40 $ US l’once. Le prix du cuivre s’est pour sa part apprécié de 1,45 cent US à 2,58 $ US la livre.