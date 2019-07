L'investisseur avisé: signaux encourageants chez MTY

La TD a bonifié en début de semaine ses attentes envers MTY et la performance financière à venir du franchiseur montréalais.

Pour l'analyste Derek Lessard, le fait marquant des résultats présentés par MTY il y a une dizaine de jours est le redressement significatif des ventes des restaurants comparables au deuxième trimestre au Canada (principalement au Québec et dans les Maritimes) et aux États-Unis (particulièrement chez Cold Stone Creamery).

Derek Lessard veut cependant voir l'amélioration se poursuivre à ce chapitre avant de recommander l'achat du titre.

***

La Financière Banque Nationale a retiré en début de semaine sa recommandation d'achat sur Transcontinental. « La deuxième moitié de l'exercice ne semble pas vouloir se dessiner comme je l'attendais. Je dois réviser mes prévisions à la baisse », souligne l'analyste Adam Shine. Transcontinental publiera ses prochains résultats financiers le 5 septembre.

***

Alimentation Couche-Tard a perdu cette semaine une autre recommandation d'achat. Après Desjardins et la TD une semaine plus tôt, c'est au tour de la BMO de ne plus conseiller d'acheter le titre. Si l'analyste Peter Sklar avait précédemment remarqué que la forte demande de cigarettes électroniques et de produits de vapotage affectait positivement les ventes, il se montre de plus en plus inquiet face au durcissement de la réglementation en raison de l'augmentation du nombre d'utilisateurs d'âge mineur. « San Francisco est la première ville américaine à interdire la vente de cigarettes électroniques », souligne-t-il.

***

La flambée d'environ 60 % du prix de l'action de Cascades depuis la fin avril et de près de 40 % depuis qu'il a recommandé l'achat du titre le 12 juin a incité cette semaine Sean Steuart, de la TD, à ne plus conseiller l'achat à ses clients. « Les investisseurs ont notamment réagi positivement à la récente annonce de l'acquisition des actifs d'Orchids Paper. »

***

La CIBC a retiré cette semaine sa suggestion d'achat sur le titre de Cogeco Communications. L'évaluation bonifiée de l'action suite à sa récente poussée est la raison évoquée par l'analyste Bob Bek.

***

Un membre du conseil d'administration de Couche-Tard vient de vendre un peu plus de 125 000 $ en actions de l'entreprise. Jean Élie a vendu un bloc de 1500 actions le 11 juillet. Il a obtenu un prix unitaire de 84,15 $.

***

Les titres québécois Neptune, Semafo, Cogeco, Héroux-Devtek, Innergex, Air Canada et Colabor ont touché cette semaine un sommet des 52 dernières semaines. Uni-Sélect, 5N Plus, Transcontinental, BMTC, Dorel, Nemaska Lithium et Molson Coors ont de leur côté atteint un creux de la dernière année.

***

Cette rubrique fait relâche pour une semaine. De retour le 4 août.