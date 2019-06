L'action d'Empire à un sommet historique

La société mère des supermarchés Sobeys et IGA, Empire, « n'est pas la même entreprise qu'il y a deux ans », a déclaré hier son président à l'occasion de la divulgation des résultats du quatrième trimestre. Ceux-ci faisaient notamment état de la plus forte hausse des ventes comparables depuis une décennie.

Ces résultats ont fait bondir l'action de 5,2 % à la Bourse de Toronto. Il s'agit d'un sommet historique et d'une augmentation de 29 % depuis un an.

Dans l'ensemble de l'exercice, Empire a augmenté ses ventes de près de 1 milliard « grâce à du marketing et une exécution plus efficace, ainsi que le succès de la restructuration des catégories de produits ». Elles ont atteint 25,14 milliards.

« À notre avis, la réaction positive du marché est bien méritée », a commenté l'analyste Irene Nattel, de RBC Marchés des Capitaux dans une note aux investisseurs.

« La montée du titre témoigne du sentiment général selon lequel Sobeys est fermement rétabli et s'est remis de ses difficultés précédentes », a renchéri son confrère Peter Sklar, chez BMO Marchés des capitaux.

Revirement de situation

Selon M. Medline, les actionnaires peuvent encore s'attendre à de bonnes nouvelles, car la transformation et la croissance d'Empire ne sont pas terminées. « Notre potentiel pour augmenter notre part de marché et améliorer considérablement notre résultat net en est encore à ses balbutiements. »

Bref, la situation est bien différente de celle qui avait cours en juillet 2016. Une semaine après avoir rapporté une perte nette de 2,13 milliards, Empire avait congédié son président, le Québécois Marc Poulin. L'intégration de la chaîne de supermarchés Safeway était pour le moins chaotique, en raison de problèmes informatiques et de décisions mal accueillies par les clients, entre autres.

Six mois plus tard, l'ancien grand patron de Canadian Tire Michael Medline était appelé à la rescousse. Il a lancé un vaste chantier de transformation sur trois ans baptisé Projet Sunrise.

L'analyste Irene Nattel s'est réjouie de constater que les économies générées par le Projet Sunrise avaient été « meilleures qu'anticip[é] au 4e trimestre » de 50 millions de dollars, pour un total de 550 millions sur trois ans. « C'est 10 % de plus que l'objectif initial », a-t-elle précisé.

Michael Medline a aussi affirmé hier aux analystes qui suivent l'entreprise que son équipe est « plus forte et plus novatrice, et elle est davantage axée sur la clientèle et sur les résultats ». Du même coup, il a annoncé une augmentation de 9 % du dividende ainsi que son « intention » de racheter pour 100 millions de dollars d'actions.

Ces annonces « traduisent bien notre confiance », a déclaré le haut dirigeant.

Chantiers en cours

Dans la dernière année, l'entreprise a annoncé d'importants changements en lien avec le commerce électronique, au printemps. À compter de 2021, les commandes seront assemblées dans un nouveau centre de distribution construit à Pointe-Claire au coût de 95 millions et propulsé par la britannique Ocado.

Un centre similaire est en construction dans la région de Toronto. Il doit être fonctionnel le printemps prochain. À l'heure actuelle, les commandes en ligne sont assemblées dans les supermarchés.

Les 26 épiceries Farm Boy, d'Ottawa, ont été acquises pour 800 millions. Au Québec, les trois supermarchés Kim Phat, situés en Montérégie, sont entrés dans la grande famille de Sobeys. Il n'a pas été possible d'obtenir de mise à jour hier sur cette transaction, la porte-parole n'étant pas disponible.

Empire a aussi signifié sa volonté d'étendre son réseau de magasins à bas prix dans l'Ouest canadien en convertissant « jusqu'à 25 % de ses 255 épiceries » Safeway et Sobeys en magasins à bas prix FreshCo d'ici cinq ans.

Au Québec, où l'entreprise n'exploite que l'enseigne IGA, l'idée de se lancer dans le secteur des épiceries à bas prix (dominé par Maxi et Super C) n'a pas été évoquée.

Selon Irene Nattel, « la sous-représentation [d'Empire] dans le secteur en croissance des supermarchés à bas prix est un défi significatif ».

La « restructuration des catégories de produits » fait aussi partie des grandes initiatives en cours. Il n'a pas été possible d'obtenir de précisions à ce sujet.

Résultats trimestriels et annuels (Quatrième trimestre ET Exercice 2019)

Revenus : 6,22 milliards (+ 5,7 %) ET 25,14 milliards (+ 3,8 %)

Ventes comparables (compte non tenu des ventes de carburant) : 3,8 % ET 2,7 %

Bénéfice net : 122,1 millions (+ 72 %) ET 387,3 millions (+ 143 %)

Bénéfice par action : 0,45 $ (+ 49 %) ET 1,42 $ (+ 141 %)