La Bourse de Toronto clôture en hausse

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a avancé de 116,62 points, pour clôturer la journée à 16 346,66 points. Les volumes de transactions étaient particulièrement faibles, alors que les marchés financiers des États-Unis étaient fermés à l'occasion du congé du jour du Souvenir.

Chacun des 11 grands secteurs du TSX ont affiché des gains, menés par ceux de l'énergie, de la santé et de l'industrie. La hausse la plus importante a été celle du secteur de l'énergie, soit 1,73 %, soutenue entre autres par les actions de Canadian Natural Resources et de Suncor Énergie.

Le cours du pétrole brut s'est apprécié de 60 cents US à 59,23 $ US le baril, tandis que celui de l'or a avancé de 80 cents US à 1284,40 $ US l'once. Le prix du cuivre s'est pour sa part apprécié de 1,45 $ US à 2,71 $ US la livre.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 74,39 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 74,37 cents US de vendredi.