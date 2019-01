Une loterie pour le symbole boursier «POT»

Compte tenu de l'« intérêt significatif », la Bourse des valeurs canadiennes a indiqué qu'elle procéderait, en collaboration avec la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSXV et la NEO Bourse, à un grand tirage aléatoire qui aura lieu le 30 janvier pour le symbole convoité.

Le symbole est disponible depuis que le producteur d'engrais Potash Corporation a officiellement fusionné avec Agrium, au début de 2018, pour devenir Nutrien, qui est désormais négocié sous le symbole « NTR ».

Le Groupe TMX - qui exploite la Bourse de Toronto et la Bourse de croissance TSXV - et la Bourse des valeurs canadiennes des valeurs affirment que le symbole « POT » sera disponible pour réservation et utilisation à compter du 1er février 2019.

Ce symbole serait probablement attrayant pour une société de cannabis inscrite à la Bourse, mais les institutions n'ont pas précisé, dans leurs communiqués, quelles entreprises avaient manifesté leur intérêt.

Selon les Bourses, les entreprises qui souhaitent participer au tirage de « POT » doivent en informer la Bourse où ils sont inscrits actuellement, ou sinon celle où ils aimeraient l'être, d'ici le 29 janvier à 17 h.