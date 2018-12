Wall Street aidée par l'espoir d'avancées entre Chine et États-Unis

Wall Street montait nettement mardi, rassérénée par l'espoir d'avancées dans les difficiles tractations commerciales entre Washington et Pékin.

Agence France-Presse New York

Vers 10h05, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, gagnait 1,14 %, à 24 702,01 points.

L'indice NASDAQ, à forte coloration technologique, prenait 1,41 %, à 7119,70 points.

L'indice élargi S&P 500 montait de 1,28 %, à 2671,58 points.

La Bourse de New York, plombée en début de journée lundi par les tensions commerciales sino-américaines et les remous autour du Brexit, avait opéré un net revirement en fin de séance dans le sillage d'un regain de vigueur du secteur technologique : le Dow Jones a finalement terminé en hausse de 0,14 % après avoir perdu jusqu'à 2 % peu après l'ouverture et le NASDAQ a gagné 0,74 %.

Alors que les investisseurs redoutent une aggravation des tensions entre Pékin et Washington, qui commencent déjà à peser sur la croissance mondiale, ils étaient encouragés mardi par des signes de progression dans les discussions entre les deux pays.

Selon le Wall Street Journal, le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin et le représentant au Commerce Robert Lighthizer se sont entretenus par téléphone avec le vice-premier ministre chinois Liu He.

Ils auraient notamment évoqué selon le quotidien économique l'achat par les Chinois de produits agricoles américains et des modifications de certaines politiques économiques de la Chine.

Le président américain Donald Trump a de son côté dans un tweet assuré que des « conversations très productives » étaient en cours entre les deux capitales. « D'importantes annonces » devraient arriver, a-t-il aussi ajouté.

Google au Congrès

Des valeurs particulièrement exposées aux remous dans les relations sino-américaines comme le fabricant d'engins de chantier Caterpillar (+2,35 %), le fabricant de matériels agricoles Deere (+2,52 %) ou le constructeur aéronautique Boeing (+0,68 %) en profitaient.

« Les acteurs du marché apprécient, d'autant plus qu'ils ont le sentiment que le retournement de tendance en fin de séance (lundi) pourrait être le début d'un vrai rebond », a souligné Patrick O'Hare de Briefing.

Sur le marché obligataire, le taux sur la dette à 10 ans des États-Unis montait à 2,867 % contre 2,858 % lundi à la clôture tandis que celui à 30 ans baissait à 3,113 %, contre 3,129 % la veille.

Le marché a par ailleurs peu réagi à l'annonce d'une progression un peu plus forte que prévu (+0,1 % par rapport au mois précédent) des prix à la production aux États-Unis en novembre. Hormis les secteurs volatils de l'alimentation, de l'énergie et des services au commerce, la hausse des prix à la production est de 0,3 %.

Ces chiffres « n'alimentent pas outre mesure la crainte d'une inflation galopante, les acteurs du marché ne pensent donc pas que cela puisse pousser la Réserve fédérale à remonter trop vite ses taux d'intérêt », a estimé M. O'Hare.

Parmi les autres valeurs du jour, la maison mère de Google, Alphabet, montait de 1,00 % alors que le patron de Google Sundar Pichai doit être auditionné par une commission de la Chambre des représentants sur « la collecte, l'utilisation et les pratiques de filtrage » des données de ses utilisateurs.

Les constructeurs automobiles Ford et General Motors prenaient respectivement 1,74 % et 3,25 % alors que selon l'agence Bloomberg, la Chine pourrait abaisser ses taxes sur les importations de voitures fabriquées aux États-Unis.

La maison mère de la marque de vêtements Ann Taylor, Ascena Retail (+24,54 %) et la chaîne de magasins de chaussures DSW (+6,63 %) montaient nettement après la publication de leurs résultats trimestriels.